Il tecnico, che oggi ha tenuto la sua conferenza di presentazione, ha già dato i nomi dei rinforzi per la sua nuova Inter: ecco gli obiettivi.

1 condivisione 1 stella

un'ora fa di Daniele Minuti

Nonostante sia appena arrivato alla Pinetina, Luciano Spalletti è già al lavoro per costruire la sua nuova Inter. Per questo motivo pare che l'ex tecnico della Roma abbia già presentato una lista di nomi che ritiene i rinforzi ideali per rafforzare la rosa nerazzurra in sede di calciomercato.

L'allenatore toscano ha tenuto oggi la sua conferenza stampa di presentazione, ma già da qualche giorno è in contatto con il direttore sportivo, Piero Ausilio, e con il direttore dell'area tecnica di Suning, Walter Sabatini, per discutere dell'Inter che verrà.

Nell'elenco degli obiettivi di Spalletti figurano i nomi di Antonio Rudiger, da lui allenato nell'esperienza sulla panchina della Roma, Mouctar Diakhaby del Lione e Luis Gustavo del Wolfsburg.

Calciomercato Inter, la lista di Spalletti

Diakhaby è una richiesta di Spalletti

Durante la presentazione Luciano Spalletti ha ovviamente parlato delle strategie di calciomercato:

Vogliamo creare una squadra più forte, anche se non sarà facile perché gli acquisti non vanno sbagliati.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Spalletti avrebbe già proposto nomi a Sabatini e Ausilio: un profilo gradito sarebbe quello di Mouctar Diakhaby, difensore del Lione che Spalletti ha incontrato in Europa League con la sua Roma. Il classe '97 è un centrale fisico e col vizio del gol (ha segnato ai giallorossi sia all'andata degli ottavi che al ritorno) e potrebbe essere un innesto di qualità per il reparto arretrato. Sempre per la difesa si monitora anche Matthijs de Ligt, giovanissimo talento classe '99 dell'Ajax.

E non è affatto un mistero l'apprezzamento del tecnico per il suo ex giocatore Antonio Rudiger. Oggi si era diffusa la notizia di un accordo per lui fra Roma e Inter, ma il ds giallorosso Monchi ha dichiarato che non ci sono possibilità che il centrale tedesco venga ceduto.

Non è carino dire chi porterei dalla Roma. I giocatori della Roma - ha detto Spalletti - li ho amati tutti, ora mi sto innamorando di quelli dell’Inter.

Spalletti avrebbe inoltre chiesto un profilo d'esperienza per il centrocampo e un nome caldo sembra essere quello del brasiliano Luis Gustavo. Un giocatore che è stato spesso un obiettivo di calciomercato dell'Inter negli anni passati e che stavolta potrebbe davvero approdare ad Appiano Gentile.