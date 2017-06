Cuffione d'ordinanza e via, volo intercontinentale per incontrare altre big d'Europa... quanti chilometri macineranno le migliori squadre del Vecchio Continente?

16 ore fa di Luca Capriotti

Per i grandi club europei l'estate è momento di riposare (non troppo). Poi si dovrà ripartire, e arriverà il momento di ritiri e amichevoli estive. Tempo di palme, di grandi tournée. Di primi esami e test di nuovi acquisti.

Già, amichevoli estive: non tutte le squadre affrontano la Selezione Cadore. Anzi, spesso, cuffioni d'ordinanza, check in, e via, in volo sopra l'oceano.

I top club europei viaggiano all'estero: di questi tempi di iper-globalizzazione, le amichevoli sono internazionali, i voli sono intercontinentali. Ma quanti chilometri macinano le migliori squadre d'Europa?

Maciniamo chilometri: tutti i viaggi delle big europee

Altro che jet-lag: da Cristiano Ronaldo a Mourinho, passando per Bonucci e compagni, Buffon e Wenger (ma quanti chilometri avrà accumulato in carriera?), quanti viaggi in aeroplano mettono insieme? Ecco su quali voli potete incontrare i vostri idoli.

Manchester United



Rooney non ci sarà, non affronterà questi interminabili voli internazionali

Dopo aver vinto l'ultima Europa League ai danni della malcapitata Ajax, lo United volerà negli States. Ritiro in California (canticchiando l'omonima canzoncina, probabilmente), poi 5 partite in 12 giorni negli USA, prima di volare per giocare contro il Valerenga, in Norvegia, e contro la Sampdoria, ma a Dublino, in Irlanda. Ovviamente non mancherà anche la gara ufficiale decisiva, ed è già 2017-18: Supercoppa Europea contro la grande ex di Mourinho, il Real Madrid di Zidane.

Distanza percorsa in km: 35165 ca. Più o meno 18 volte Roma-Londra, per chi adora le atmosfere Brit.

Arsenal





Wenger ci starà pensando, che avrebbe potuto essere davvero in vacanza?

Per Wenger subito un viaggetto da niente: Sidney, con due allettanti amichevoli contro due squadre locali a metà luglio. Solo un piccolo riscaldamento prima di gare d'alto profilo: a Shanghai contro il Bayern Monaco (International Champions Cup) e Chelsea a Pechino. Ritorna l'Emirates Cup, in seguito l'Arsenal affronterà di nuovo il Chelsea in Community Shield.

Distanza percorsa in km: 34327 ca. 8 volte la distanza tra Milano e la Groenlandia in linea d'aria, per chi avesse voglia di una meta piuttosto atipica di villeggiatura.

Chelsea



Conte e Diego Costa difficilmente stavolta saranno seduti vicini in aereo

Il Chelsea rimarrà a Cobham, con una serie di normalissime amichevoli con squadre delle leghe inferiori. Poi il super volo verso Est, direzione Pechino, per affrontare l'Arsenal (sembravano così vicine, eppure così lontane, le due squadre di Londra). Poi Singapore (prima volta laggiù) e amichevoli di stra-lusso contro Bayern Monaco e Inter. Poi FA Community Shield, il 6 agosto.

Distanza percorsa in km: 22105 km, ovvero più di 3000 volte la distanza tra il Colosseo e l'EUR a Roma, per chi ha voglia di un viaggio nell'ora di punta romana ripetuto all'infinito.

Barcellona

Valverde si emozionerà alle sue prime uscite con il Barcellona?

Per il Barcellona subito una bella passeggiata negli States, dove avranno 3 gare cuscinetto: Juventus, Manchester United e Real Madrid nell'International Champions Cup. La squadra di Valverde tornerà in Catalogna per il Trofeo Gamper ad alto tasso emotivo contro la Chapecoense, prima di affrontare il Real Madrid nella Supercoppa Spagnola, il primo vero test stagionale.

Distanza percorsa in km: solo 16980, praticamente facevano prima a restare al Camp Nou. No?

Real Madrid

Zidane, in questo momento, starà programmando le amichevoli?

Anche per il Real Madrid il viaggio negli USA è d'obbligo, anche la squadra di Zidane affronterà la Juventus (repetita iuvant), poi il Manchester di Mourinho e i blaugrana del neo-allenatore Valverde. Infine divertente gara contro l'MLS All-Star-Game. A Skopje l'8 agosto sarà il momento della Supercoppa Europea contro i Red Devils di Mourinho, per poi buttarsi nel doppio Clasico contro il Barcellona, anche stavolta Supercoppa di Spagna.

Distanza percorsa in km: 17548 km, anche qui il numero dei km si abbassa, una specie di gitarella fuori porta.

Juventus

Allegri richiama tutti all'ordine: bisogna fare il check in online

La squadra di Allegri, per tornare in auge dopo la sconfitta in finale di Champions League, si ristorerà prima in Messico, a Monterrey, per poi approdare negli USA per l'oramai arcinota International Champions Cup. All'inizio di agosto la Juventus tornerà in Italia, tradizionale amichevole a Villar Perosa, prima della Supercoppa Italiana, il 13 agosto, contro la Lazio.

Distanza percorsa in km: 23620,34189, 6mila in più del Real Madrid, forse una specie di penitenza per la finale persa

Bayern Monaco

Chissà se lo fanno imbarcare in aereo...

Due amichevoli contro due squadre delle Leghe inferiori in Bavaria, poi il secondo viaggio in Cina della banda di Ancelotti. In seguito puntatina a Singapore per affrontare i Campioni d'Inghilterra del Chelsea, a seguire l'Audi Cup, trofeo a 4 squadre, nei primi giorni di agosto.

Distanza percorsa in km: 22196, più o meno gli stessi del Chelsea. Forse Ancelotti e Conte si sono messi d'accordo, come un tempo ci si accordava tra vecchi amici per andare in villeggiatura.

PSG

Un torello in Marocco per sgranchirsi...

10 giorni a Parigi, per ristorarsi all'ombra della Torre Eiffel, poi tutti sull'aereo per l'International Champions Cup. Il PSG ha il vezzo di cambiare luogo del ritiro, e stavolta soggiornerà in Florida. In seguito, Emery e i suoi si godranno una meta esotica: Tangeri, in Marocco, per il Trophee des Champions.

Distanza percorsa in km: 20440 km ca, circa 13 milioni di volte la lunghezza di un narghilè, tanto per rimanere in tema.