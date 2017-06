Dopo la Coquina Clutch della scorsa settimana a Heyman, ora Samoa Joe se la deve vedere direttamente con Lesnar. E il samoano non indietreggia, anzi...

Marco Ercole

Quella di stasera è una puntata più importante del solito per WWE Raw. Già, perché in questa edizione è atteso il ritorno del campione Universale, The Beast, Brock Lesnar. E presumibilmente sarà anche parecchio arrabbiato, considerato il trattamento che il suo sfidante a Great Balls of Fire, Samoa Joe, ha riservato 7 giorni fa al suo manager Paul Heyman. Una Coquina Clutch che non ha lasciato scampo, un messaggio diretto proprio al detentore della cintura più importante del roster rosso.

Altre due di queste saranno poi messe in palio proprio stasera, con il re-match chiesto dagli Hardy Boyz contro i nuovi WWE Raw Tag Team Champions, la coppia europea composta da Cesaro e Sheamus. Molta attesa anche per altri temi rimasti in sospeso nelle puntate precedenti, come l'ancora ignoto aggressore (o aggressori) del duo Enzo Amore e Big Cass, oppure dei misteriosi messaggi arrivati al General Manager Kurt Angle.

Infine, l'incertezza del regno femminile di Alexa Bliss, insidiata da Nia Jax, e la vendetta che piano piano si sta consumando nei confronti del campione Intercontinentale The Miz, da parte dell'ex detentore della cintura, Dean Ambrose. Ora che abbiamo fatto questo breve riassunto dei temi caldi del roster rosso, possiamo cominciare con il racconto della serata che andrà in scena al Cajundome di Lafayette, in Louisiana, come sempre qui su WWE-ek Raw, la rubrica settimanale a cura di FOX Sports.

WWE Raw, il ritorno di Brock Lesnar

Paul Heyman aveva promesso che avrebbe “scatenato la Bestia” in questa puntata di WWE Raw e così sarà. Lui e Brock Lesnar sono infatti sul ring per cominciare questa nuova edizione dello show rosso del mondo del wrestling e armato di microfono il manager inizia a riepilogare quanto accaduto la settimana scorsa, con l’attacco brutale di Samoa Joe nei suoi confronti. Proprio per questo motivo, adesso Brock Lesnar ha un problema. Questo problema si chiama Samoa Joe. E la sua intenzione è quella di risolverlo prima possibile e a suo modo, come ha sempre fatto da quando è nella WWE.

Poi Heyman continua, raccontando di quanto sia stato doloroso non avere più il respiro per via della Coquina Clutch incassata e che non appena si è ripreso, il suo primo pensiero è stato: “Oh mio Dio, cosa succede se Samoa Joe farà la stessa cosa a Brock Lesnar?”. Subito dopo però ha pensato anche che non riuscirà mai ad applicare la Coquina Clutch al suo assistito. Mentre lo urla, ecco che risuona la musica di Samoa Joe, che con passo deciso raggiunge i due sul ring e, senza un briciolo di timore, si mette faccia a faccia con Brock Lesnar.

Non è finita, perché il samoano è anche il primo a colpire, facendo degenerare il tutto in una sorta di rissa da strada, che il General Manager Kurt Angle tenta di sedare prima con gli uomini della sicurezza e poi (vedendo che è stato del tutto inutile) chiamando una decina di WWE Superstars dal backstage. Nonostante questo, Samoa Joe riesce a colpire Lesnar con un calcio in faccia stendendolo. Una volta rialzato, The Beast, restituisce il favore colpendolo con un pugno in faccia. Solo a questo punto la situazione viene riportata alla calma (si fa per dire) e i due contendenti vengono separati. Samoa Joe, in ogni caso, ha dimostrato che non sarà affatto un semplice sparring partner.

Dean Ambrose v Elias Samson

Dean Ambrose di nuovo di fronte a Elias Samson, ma come sempre con la preoccupazione rivolta a The Miz e alle sue possibili interferenze. Che anche questa volta non si fanno attendere troppo, perché mentre The Lunatic Fringe sembra abbastanza in controllo del match, il campione intercontinentale si presenta a bordo ring accompagnato da Maryse. Ambrose casca nel trucco, si fa distrarre da The Miz e per poco non viene squalificato per count-out: così torna sul ring di corsa e ad accoglierlo c’è però Elias, che lo colpisce prima con una ginocchiata e poi con la sua Rolling Neckbracker che chiude l’incontro. Con tanta soddisfazione dell’Intercontinental Champion.

Backstage

Dopo aver visto l’ennesimo promo di Goldust, nel quale sostiene che R-Truth abbia paura di lui e che presto otterrà la sua vendetta, con le telecamere passiamo nel backstage, dove Kurt Angle sembra non sopportare più The Miz. Il Campione intercontinentale si giustifica dicendo che la sua era solo una vendetta per quanto fatto da Ambrose la scorsa settimana e rilancia consigliando il General Manager di sospendere The Lunatic Fringe e licenziarlo. Kurt Angle però non ci casca e avverte The Miz: “Questo è un tuo problema, risolvitelo da solo”.

Noam Dar v Cedric Alexander

Noam Dar arriva sul ring con il telefono in mano e una videochiamata in corso con Alicia Fox. Nonostante l’infortunio al collo, infatti, l’ex Divas Champion vuole essere al fianco del compagno. Si tratta di una distrazione fatale però, perché mentre Noam tenta invano di chiudere la conversazione, l’arbitro dà avvio all’incontro che viene chiuso in 10 secondi da Cedric Alexander grazie alla sua Lumbar Check.

Bray Wyatt si confronta con Seth Rollins

Sul ring arriva Bray Wyatt, che dopo le solite deliranti frasi sul destino del mondo e la sua opera di salvataggio dell’umanità, se la prende con Seth Rollins. The Architect non ci mette troppo a raggiungerlo e se la prende con Wyatt definendolo un “falso profeta”, aggiungendo che se la scorsa settimana ha perso contro Samoa Joe è solo per colpa sua. Bray Wyatt legge queste parole come una “non volontà” di combattere contro di lui. Le luci si spengono, parte il solito video. E quando si riaccendono, sul ring c’è solo Seth Rollins, con Bray sul maxischermo che dice: “Ricorda, hai sconfitto il Re (Triple H a Wrestlemania 33, ndr), ma un Dio vive per sempre”.

"Since we're spittin' truth out here, @WWEBrayWyatt, the truth is, that makes you a COWARD" - @WWERollins on Bray thriving in darkness! #RAW pic.twitter.com/0BBj3wUqH4 — WWE Universe (@WWEUniverse) June 13, 2017

Apollo Crews v Kalisto

Ennesimo incontro tra Kalisto e uno dei membri del tandem tra Apollo Crews (oggi lo sfidante) e Titus O’Neil. E il duo sembra essere diventato un trio, perché ad assistere alla sfida, in abito elegante, c’è anche Akira Tozawa. Subito dopo la vittoria del Titus Brand dopo una Power Bomb, il giapponese viene portato di forza sul ring per festeggiare tutti insieme e fare il solito selfie celebrativo.

Backstage

Dal momento che Kurt Angle gli ha consigliato di risolversi da solo il problema, The Miz è alla ricerca di wrestler che possano dargli una mano. Ci prova con Rhyno e Slater, ma i due rispediscono al mittente la proposta.

Emma torna a WWE Raw

È il momento di Alexa Bliss, che sale sul ring infastidita per non avere avuto l’opportunità di celebrare la conferma del suo titolo femminile la settimana scorsa, trovandosi in un nuovo scontro con la cintura in palio contro Nia Jax. In ogni caso tranquillizza tutti dicendo che in questa puntata di WWE Raw non dovrà difendere di nuovo il suo regno.

La raggiunge proprio Nia Jax, furibonda per aver vinto solo per squalifica sette giorni fa a causa dell’intromissione, sfruttata alla perfezione da Alexa, di Mickie James e Dana Brooke. La campionessa dà la colpa a loro, che arrivano e tentato di ristabilire la verità, mettendo zizzania tra Nia e la Bliss.

A interrompere il quadretto ci pensa Emma, che fa così il suo ritorno nel roster rosso. E dice di essere tornato per diventare la nuova campionessa femminile. Mentre tutte litigano a parole, ecco che ci pensa l’ultima arrivata, Sasha Banks, a passare all’azione, salendo sul quadrato e colpendo subito Alexa. Ne nasce una rissa generale, subito trasformata in un match tre contro tre.

Sasha Banks, Dana Brooke e Mickie James v Alexa Bliss, Emma e Nia Jax

La vittoria la prende proprio lo schieramento di Sasha, dopo che quest’ultima esegue la Bank Statement su Emma. Prima di cedere alla sottomissione, proprio Emma ha chiesto il cambio ad Alexa Bliss, che però se n’è andata lasciando la sua compagna di squadra abbandonata a se stessa.

Backstage

Va in onda un’intervista registrata di Corey Graves a Bayley, la grande assente di quest’ultimo confronto tra le donne del roster di WWE Raw. L’ex campionessa, che a Extreme Rules ha perso l’occasione di riprendersi la cintura, spiega di essere sempre la solita Bayley e che non sa quando, ma il titolo tornerà di sua proprietà.

Heath Slater e Rhyno v The Miz e “un orso”

Dopo quanto accaduto precedentemente con Dean Ambrose, il General Manager Kurt Angle ha sancito un match per The Miz proprio contro i due che ha tentato di “corrompere”, Heath Slater e Rhyno. Al campione intercontinentale il compito di trovarsi un partner. Miz non trova nessuno e al suo fianco si presenta un uomo travestito da orso, proprio come in occasione della celebrazione della settimana scorsa.

Dopo un’iniziale diffidenza, parte l’incontro. Ma non appena si danno il cambio, The Miz attacca il suo compagno credendolo Dean Ambrose, salvo poi ricredersi una volta tolta la maschera al malcapitato figurante. Così il match va avanti, diventando di fatto un Handicap Match. Quando l’orso si riprende e torna sul ring, però, esegue una Dirty Deeds su Heath Slater.

I segnali questa volta lasciano pensare che adesso ci sia davvero Dean Ambrose sotto quel costume ed è davvero così. The Miz viene così colpito con la stessa finisher, non prima di essere stato lanciato addosso a Maryse, che furiosa se ne va prendendosela col marito. The Lunatic Fringe, poi, alla fine si diverte anche mettendo il corpo di Heath Slater su quello di The Miz e dandogli la vittoria, per la gioia di Rhyno che sale sul ring per festeggiare.

Neville v Rich Swann

L’incontro tra Cruiserweight in realtà non parte nemmeno, perché mentre Rich Swann si esibisce nel solito balletto che accompagna il suo ingresso, Neville lo attacca alle spalle mettendolo ko. Poi prende il microfono, chiede cos’altro debba fare per meritarsi il rispetto di tutti. Infine si rivolge ad Akira Tozawa, ribadendo che nessuno è all’altezza di detronizzarlo.

"How many more pretenders do I have to OBLITERATE before I get the RESPECT that I deserve?!" - @WWENeville #RAW #205Live pic.twitter.com/7t8Lm18Zy6 — WWE Universe (@WWEUniverse) June 13, 2017

Enzo Amore e Big Cass v Luke Gallows e Karl Anderson

Parte la musica d’ingresso degli italo-americani, ma la telecamera passa subito nel backstage dove Big Cass è stato nuovamente attaccato alle spalle. Mentre arriva di corsa Enzo Amore, sullo sfondo passano ancora un volta i The Colons, che vedono la scena e scompaiono velocemente. Big Cass non sa cosa sia successo ed è molto dolorante, ma vuole comunque combattere nell’incontro di stasera.

Così il match parte lo stesso e viene vinto agevolmente da The Club, grazie a un Magic Killer su Enzo. A fine incontro Gallows e Anderson continuano ad attaccarlo, ma arriva Big Show che li mette in fuga, lasciando perplesso Big Cass.

Subito dopo, Enzo raggiunge Big Show nel backstage e lo ringrazia per l’aiuto, poi però gli domanda se c’entri qualcosa con gli attacchi a Big Cass delle ultime settimane. Big Show risponde stizzito, dicendo che c’è una sola parola per descrivere il suo partner. E questa parola è proprio SAWFT!

Backstage

Samoa Joe viene intervistato riguardo quanto accaduto in apertura di puntata e il samoano conferma di non avere alcun timore della Bestia, Brock Lesnar:

Io lo guarderò un'altra volta dritto negli occhi. Io lo imprigionerò nella Coquina Clutch. Io diventerò campione Universale.

"I will stare him in the eye once again, I will lock him the #CoquinaClutch...I will become the NEW #UniversalChampion!" - @SamoaJoe #RAW pic.twitter.com/6Y8KYBX4dq — WWE (@WWE) June 13, 2017

Cesaro e Sheamus (c) v Hardy Boyz

Siamo arrivati al main event della serata, quello che mette in palio i WWE Raw Tag Team Title, in un Two Out of Three Falls Match. In pratica, vince chi si aggiudica due schienamenti su tre. I campioni vincono il primo, con Sheamus che schiena Matt, sfruttando una distrazione di Cesaro che fuori dal ring attacca Jeff. Gli Hardys si prendono la vittoria nel secondo round, grazie a una Twist of Fate di Matt su Cesaro. Nel terzo e decisivo match, Jeff esegue la Swanton Bomb su Sheamus, ma Cesaro riesce a interrompere il conteggio di tre.

La sfida si sposta così fuori dal ring, anche troppo visto che viene chiamato un count-out per entrambi, chiudendo così in pareggio e lasciando i titoli nelle mani della coppia europea, anche se alla fine della rissa, ad avere la meglio sono Matt e Jeff.