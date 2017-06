Il campionato terminerà il 20 maggio: sono previsti 3 turni infrasettimanali e 5 soste. Niente pausa invernale a dicembre. Supercoppa Italiana il 13 agosto all'Olimpico.

un'ora fa di Daniele Rocca

Mancano 68 giorni all'inizio del nuovo campionato. Ancora 10 domeniche senza Serie A, è partito oggi il conto alla rovescia. La Lega infatti ha ufficializzato le date della stagione 2017/2018: si parte il 20 agosto, mentre la chiusura è prevista per il 20 maggio.

Sarà il primo anno senza pausa invernale. Niente sosta per le feste natalizie quindi, confermate invece sia i 3 turni infrasettimanali e i 4 stop per gli impegni della Nazionale (qualificazioni ai Mondiali 2018 in Russia, ndr.).

Ad aprire la stagione, però, sarà la Supercoppa Italiana. Il 13 agosto allo Stadio Olimpico di Roma, Juventus e Lazio si contenderanno il primo trofeo dell'anno calcistico. La finale della Coppa Italia invece è prevista per il 9 maggio. Ecco tutte le date della Serie A 2017/2018.

La prossima #SerieATIM prenderà il via il 20 agosto!



Ecco tutte le date e le soste della prossima stagione: https://t.co/NTY7HXUjub pic.twitter.com/qa9l90L4QQ — Serie A TIM (@SerieA_TIM) June 12, 2017

Serie A, il calendario 2017/2018

Sarà ancora la Juventus la squadra da battere. Per il sesto anno consecutivo, la squadra di Allegri partirà con i favori del pronostico: toccherà a Roma e Napoli provare a interrompere l'egemonia bianconera, con Milan e Inter chiamate a rialzare la testa dopo un'annata molto difficile.

La caccia aprirà ufficialmente domenica 20 agosto (al netto degli anticipi) e terminerà il 20 di maggio, una settimana in anticipo rispetto al campionato appena conclusosi.

Soste e recuperi

La novità di questa stagione è rappresentata dall'assenza della pausa invernale. Si giocherà anche durante il periodo natalizio. Questo ovviamente non esclude le canoniche quattro soste durante il campionato: già dal 3 settembre, dopo le due giornate iniziali. La Serie A si fermerà anche ad ottobre (8) e novembre (12). Il primo stop del 2018 sarà il 14 gennaio (unica sosta non dedicata agli impegni della Nazionale). L'ultima occasione per tirare il fato sarà il 25 marzo.

Anche il numero dei turni infrasettimanali è rimasto invariato. Tre in totale, due nel 2017 e uno nel 2018. Il primo sarà il 20 settembre, il secondo il 25 ottobre. Poi bisognerà aspettare sei mesi, prima di arrivare al match del 18 aprile. Potrebbe essere una settimana clou per la lotta al titolo.

Supercoppa e Coppa Italia

Con la Juventus battuta in finale di Champions League, la data della Supercoppa è stata confermata dalla Lega. Così come il luogo: si gioca il 13 agosto allo Stadio Olimpico di Roma. La Lazio cercherà di vendicare la sconfitta nella finale di Coppa Italia dello scorso 17 maggio.

A proposito di Coppa Italia: l'edizione 2017/2018 della Tim Cup prenderà il via il 30 luglio, con il primo turno di eliminazione. Si inizierà a fare sul serio a partire da dicembre. Il 13 e il 20 sono in programma gli ottavi di finale. I quarti a cavallo dell'anno: il 27 dicembre e il 3 gennaio. Mentre le semifinali si giocheranno il 31 gennaio (andata) e il 28 febbraio (ritorno). Finalissima il 9 maggio, come confermato da Tavecchio nell'ultima assemblea di Lega.