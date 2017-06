L'ex presidente del Grifone in contatto con l'imprenditore e una cordata russa, su richiesta d'aiuto di Enrico Preziosi nel cercare nuovi acquirenti.

3 ore fa di Marco Ercole

Da quando il suo amico Enrico Preziosi gli ha chiesto una mano per "liberarsi" del Genoa, Aldo Spinelli si sta dando da fare per trovare una soluzione che possa fare contenti tutti e garantire al club più antico della Serie A di confermarsi in pianta stabile nel campionato più importante. In pratica, il presente ha chiesto aiuto al passato per costruire il futuro.

Dopo le continue contestazioni ricevute da parte della tifoseria, l'attuale proprietario della società ha dato una sorta di mandato all'ex patron, assegnandogli il ruolo di "mediatore" alla ricerca di possibili acquirenti.

E Spinelli si sta dando veramente da fare, perché dopo aver detto di non avere niente a che fare con eventuali ricerche di imprenditori disposti a investire sul Genoa, si è successivamente auto-smentito, confermando i lavori in corso e anche alcuni recenti contatti illustri. Tra questi, Flavio Briatore e una cordata russa: due possibilità che negli ultimi mesi erano già state accostate al club rossoblù e che adesso hanno trovato quindi conferma.

La contestazione dei tifosi del Genoa verso Enrico Preziosi

Genoa, Spinelli contatta Briatore

L'ex patron del Genoa e, successivamente, del Livorno, ha infatti ammesso ai microfoni del Secolo XIX di aver allacciato i rapporti con questi due potenziali acquirenti:

Sabato ero a Montecarlo e ho parlato del Genoa a Briatore e a qualche procuratore che ha contatti con la Russia. Vedremo.

Sembra difficile che Briatore accetti, anche perché in passato si è sempre espresso in favore di Preziosi, difendendolo pubblicamente quando la tifoseria lo aveva messo nel mirino della contestazione. Una figura come lui, però, potrebbe comunque essere utile, come conferma ancora Spinelli: