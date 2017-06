Fine della telenovela con il Sassuolo, alla fine la spuntano i giallorossi. Parte una nuova era in casa Roma, è un'occasione enorme per Di Francesco.

17 minuti fa di Francesco Bizzarri

Affare fatto, Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore della Roma. Tutto risolto nella giornata odierna: il Sassuolo lo ha liberato e lui ha firmato con il club giallorosso un contratto di due stagioni a circa 1.5 milioni di euro a stagione più bonus. Alla fine tutti contenti, ha vinto il fascino della squadra più forte.

Il pescarese torna all’ombra del Colosseo da mister. Aveva lasciato la Capitale nel 2001 dopo 4 anni da giocatore, per poi tornare per una stagione nel ruolo di team manager, nel 2005. Un feeling costante, un amore mai nascosto: ora la grande chance di allenare un club che giocherà la Champions League e correrà per lo Scudetto.

Di Francesco si incammina sulla via di Roma, al suo posto sulla panchina neroverde arriva Bucchi (ex Perugia). Applausi e ringraziamenti per l’allenatore che per 5 anni è stato a capo di un progetto tra i più interessanti in Italia e in Europa.

Roma, ecco Eusebio Di Francesco

Trovato l’accordo anche qui, con le due dirigenze che rafforzano così l’asse di mercato. In sintonia tutto è risultato più facile. Il pressing di Baldissoni e Monchi ha funzionato: Di Francesco ha firmato con la Roma dopo un weekend intenso. Da decidere c'era solo il riconoscimento che il club giallorosso doveva al Sassuolo , con le due dirigenze che rafforzano così l’asse di mercato. In sintonia tutto è risultato più facile.

Roma, Di Francesco ai tempi del club giallorosso