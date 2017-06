Il tecnico ha trovato l'accordo col club francese ma c'è da superare il nodo che in Francia impedisce di assumere allenatori over 65.

4 ore fa di Alberto Casella

Per Mourinho, Claudio Ranieri andava pensionato già quasi 10 anni fa, quando lo Special One guidava l'Inter e il tecnico romano era sulla panchina della Juventus. Era l'estate 2008, il portoghese era appena approdato in Italia e aveva individuato nel sor Claudio un facile obiettivo per i suoi famosi sfoghi verbali:

Io sono molto esigente con me stesso. Per questo ho vinto tante trofei nella mia carriera. Lui invece ha la mentalità di uno che non ha bisogno di vincere e a quasi settanta anni ha vinto una Supercoppa e un'altra piccola Coppa. È troppo vecchio per cambiare mentalità.

Allora Ranieri aveva in realtà solo 56 anni. Ma oggi che, dopo aver raggiunto l'accordo per guidare il Nantes la prossima stagione, si è sentito dire che ci vorrà un po' di tempo perché c'è da superare il nodo di una norma federale francese che impedisce di ingaggiare un tecnico che abbia compiuto 65 anni, Claudio non avrà potuto non ripensare sorridendo a quella lontana schermaglia italica.

Rifiutato nelle scorse settimane un contratto in Cina che gli avrebbe fruttato una decina di milioni all'anno, il tecnico di Testaccio - esonerato dal Leicester il 23 febbraio scorso - aveva virato sulla Francia. Accostato prima al Nizza e poi al Saint-Etienne, Ranieri è infine approdato al Nantes dove prenderà il posto di Sergio Conceiçao passato alla guida del Porto.

Ranieri al Nantes, ma c'è il nodo dell'età

Il Nantes, che nell'ultima Ligue 1 si è classificato al settimo posto e non prenderà parte alle coppe europee, sarà la sedicesima squadra guidata da Ranieri in oltre 30 anni di attività, sempre che arrivi la deroga da parte della Federazione francese. Un precedente che fa ben sperare c'è: Guy Roux, tecnico e guru dell'Auxerre per oltre 40 anni, la ottenne nell'estate 2007, a quasi 69 anni, per passare a guidare il Lens.

Il club francese è fiducioso che il curriculum di Ranieri, che ha pur sempre vinto la Premier League a 64 anni, gli spianerà la strada: nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato l'accordo biennale e il tecnico italiano tornerà in Francia dove aveva già allenato il Monaco per due stagioni fra il 2012 e il 2014, vincendo la Ligue 2 e arrivando secondo in Ligue 1 l'anno successivo. Ma non ditegli che Roux al Lens durò soltanto quattro partite.

L'accusa di Waldemar Kita: "Colpa di Domenech"

Intanto il presidente del Nantes, Waldemar Kita, è polemico ai microfoni di France Info:

Credo siano la Federcalcio francese e il signor Domenech a bloccare la pratica.

L'ex ct della Francia ricopre il ruolo di presidente dell'Unecatef, il sindacato dei tecnici francesi, e secondo Kita si starebbe opponendo all'ingaggio di Ranieri. Seguiranno novità.