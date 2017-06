Kevin Durant mette la firma definitiva sulla stagione 2017 partita dalla sua firma per i Warriors e culminata con l'ennesima prova mostruosa, l'MVP e il titolo nella Baia.

1 ore fa di Simone Mazzola

I Golden State Warriors sono campioni NBA dopo aver battuto per 129-120 in gara 5 la strenua resistenza dei Cleveland Cavaliers che hanno dato tutto per riportare la serie a casa. Nel primo tempo ci sono stati almeno un paio di momenti (il più significativo la schiacciata in transizione di LeBron) in cui sembrava che la furia dei Cavs avesse trovato fuori casa dei Warriors contratti e quasi incanalati verso un dramma psicologico.

Nel momento di maggiore difficoltà, quando i Cavs stavano prendendo consapevolezza di potercela fare, è arrivata la mareggiata sotto forma di parziale che in un attimo ha portato la DubNation sul +15. Questa è stata la vera risposta da campioni degli uomini di Kerr che hanno legittimato il loro secondo titolo in tre anni, dimostrandosi uomini veri nel momento di difficoltà.

Hanno colpito molto i festeggiamenti a pochi secondi dalla sirena finale. Non c’è stata quella classica esplosione di quando assapori la vittoria che sta per arrivare. Felicità sicuro, euforia anche, ma non è stato il fiume in piena di emozioni che ci si aspetterebbe, neanche per Kevin Durant che attendeva questo momento da tanti anni.

Il più emozionato di tutti è stato Steve Kerr al quale deve andare un pensiero particolare per le difficoltà di salute che ha dovuto superare, al calvario di questa stagione che non ha mai scalfito la sua corazza e non ha mai messo in dubbio la mano che restava fissa sopra la testa dei suoi. Si è defilato subito durante la premiazione mettendosi ampiamente dietro i suoi giocatori, ma Doris Burke l’ha scovato e voluto fortemente intervistarlo:

Abbiamo pochissimo talento, è stata una vittoria praticamente solo del coach - dice con il solito humor - e del suo staff. Scherzi a parte, sono contento per come queste stelle siano state altruiste e focalizzate sempre sull’obiettivo. È un gruppo di ragazzi strepitosi e hanno fatto qualcosa di stupendo mettendosi a disposizione.

Durante l’intervista il suo volto era rigato dall’emozione che è riuscito a trattenere nelle dichiarazioni, ma che poco prima era fuoriuscita prorompente nell'abbraccio con la moglie Margot. Questa autentica dinastia è anche merito suo, che ha riconosciuto le basi gettate da Jackson e le ha portate al livello massimo con due titoli in tre anni e un’altra finale giocata.

Kevin Durant, the real MVP

Mamma, te lo dicevo da quando avevo otto anni che ce l’avremmo fatta e ora siamo qui.

Queste alcune delle parole pronunciate da KD dopo l’unanime votazione che lo ha visto MVP di queste finali. La sua serie è stata spaziale. È stato il terzo giocatore della storia assieme a Magic Johnson (Lakers 1980) e Moses Malone (Sixers 1983) a vincere il trofeo di MVP delle finali al primo anno con una nuova squadra. È il secondo marcatore di ogni epoca in una finale a cinque partite dietro Allen Iverson nel 2001 e il primo ad avere cinque partite consecutive oltre i 30 punti in finale da Shaquille O’Neal nel 2000 con i Lakers.

Questo spiega solo in parte lo step decisivo fatto da KD, che ha interpretato al meglio il suo nuovo ruolo all’interno dei Warriors, ha sofferto un infortunio che poteva creargli problemi in vista dei playoffs e ha pian piano preso il controllo della squadra, diventando l’ancora di salvezza nei momenti difficili, dove non ha mai fallito. Con la tripla decisiva di gara 3 ha messo una pietra sulla serie, poi definitivamente seppellita con i 39 punti di questa notte con un irreale 14-20 dal campo.

La qualità dei suoi canestri è inebriante, ma spesso gli era mancato il giusto timing per produrli.

Questa volta tutto si è perfettamente incanalato nel binario giusto che gli ha regalato ciò per cui ha lottato, si è esposto e per il quale ha dovuto soffrire diventando un chiaro bersaglio per tutta la stagione. È il suo momento, nessuno può toglierglielo e anche se rimane lì il discorso della scelta “di comodo”, ma almeno per un po’ potrà bersi delle birre ("Non ne bevo una da febbraio"- ha detto) e festeggiare per tutta la notte. Anzi, come lui stesso ha espresso, per tutta l’estate.

LeBron James: semplicemente l'NBA

Se devo pensare a un singolo giocatore a cui mi dovevo ispirare, questo era LeBron James. Sono sicuro che tra poco sarà ancora più affamato e tra una settimana sarà già in palestra per tornare a vincere. (Kevin Durant)

Questo è il motivo per cui LeBron James è il re e non perché si sia autoproclamato, ma semplicemente perché si è meritato questa nomea. Non è accettabile sentire ancora chi lo apostrofa come perdente. La serie di James è, se vogliamo, paragonabile all’impresa della scorsa stagione, perché la tripla doppia di media (unico nella storia a livello di finale) è solo la punta di un iceberg fatto di leadership, talento, letture e completa dedizione al gioco.

La frase di Kevin Durant è sintomatica di quanto sia rispettata l’etica del lavoro di James, che lo ha portato sino agli apici della storia e gli ha permesso di dare credibilità a una serie contro dei Warriors che hanno collezionato il miglior record della storia dei playoffs (16 contro il 15-1 dei Lakers 2000) e che erano palesemente fuori scala per qualsiasi avversaria.

Se non ci fossero stati tre minuti di blackout nel finale di gara 3 proabilmente saremmo a scommettere su una nuova gara 7. Tutto questo grazie a lui, alle leggendarie prestazioni di questa e di tante altre finali. Vincere o perdere spesso è legato a delle contingenze, essere grandi (i più grandi) al di là di come finisca una partita è solo per le leggende e non incensare James tanto quanto si fa con l’amico/rivale Durant, toglierebbe almeno il 50% del gusto di questo incredibile sport, che per un’altra stagione volge al termine.

Ce ne siamo lamentati per lo scarso spettacolo, per dei playoffs francamente sotto il par e per una finale già scritta da luglio, ma l’NBA ci mancherà da qui a ottobre. Anzi, lo sta già facendo.