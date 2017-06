I neo campioni NBA boicottano la tradizionale visita alla Casa Bianca dopo la vittoria del titolo: la decisione è stata presa all'unanimità dalla squadra e dallo staff tecnico.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Daniele Minuti

I neo campioni NBA dei Golden State Warriors hanno deciso di non andare alla Casa Bianca per la visita che i vincitori dell'anello, e tutte le squadre americane che vincono un titolo, fanno tradizionalmente al Presidente degli Stati Uniti. La decisione è stata presa poco dopo la vittoria dai membri della squadra e dello staff tecnico.

Sebbene non sia arrivata ancora la conferma ufficiale, i media americani assicurano che i Warriors abbiano votato all'unanimità per saltare il classico incontro col Presidente per via della diffusa avversione di giocatori e tecnici nei confronti di Donald Trump.

La squadra della Baia aveva infatti partecipato al tradizionale appuntamento dopo la vittoria dell'anello nel 2015, quando in carica c'era l'ex Presidente Barack Obama, che negli 8 anni del suo doppio mandato è stato più volte lodato da molti giocatori NBA per via delle sue politiche e del suo lavoro di sensibilizzazione sul tema della discriminazione razziale.

NBA, i Golden State Warriors non andranno da Trump

I campioni NBA dei Golden State Warriors

Negli ultimi mesi erano arrivate molte dichiarazioni contro il Presidente statunitense Donald Trump da parte di membri dei Golden State Warriors: il coach Steve Kerr ha più volte ribadito la sua poca stima nei confronti di Trump e dei suoi provvedimenti contro gli immigrati, mentre poche settimane fa Steph Curry lo ha apostrofato semplicemente come "un grosso asino".

Nelle ultime ore Josh Brown del canale televisivo americano CNBC ha riportato la notizia della decisione dei Golden State Warriors, presa subito dopo la vittoria contro i Cleveland Cavaliers. La scelta dei campioni NBA non sorprende, dato che anche molti giocatori che militano fra le fila dei campioni NFL dei New England Patriots avevano rifiutato l'invito alla Casa Bianca da Trump per ragioni politiche, in particolare la stella Tom Brady, amico personale di Obama.