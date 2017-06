Inizia ufficialmente il rapporto di sponsorship tra la EFL e il gigante thailandese produttore di energy drink. Il primo sorteggio sarà effettuato a Bangkok.

Il calcio inglese cambia ancora. Da oggi e per i prossimi tre anni la Coppa di Lega, quella che lo scorso anno tutti chiamavano EFL Cup, vedrà modificato il proprio nome in Carabao Cup. La English Football League ha confermato di aver raggiunto l'accordo di sponsorship con la multinazionale thailandese produttrice di energy drink che a partire da questa stagione accompagnerà la competizione nazionale fino al 2020.

In una nota sul proprio sito ufficiale, il direttore esecutivo della EFL Shaun Harvey ha commentato così la notizia:



Siamo fieri di accogliere Carabao come nuovo main sponsor ufficiale. Sono certo che questo accordo darà benefici a entrambe le parti. Per il brand thailandese in particolare, è un'ottima opportunità per far apprezzare il prodotto a centinaia di migliaia di tifosi.

La competizione cambierà nome per l'ottava volta nella sua storia. Dopo l'accordo con Carling, rimasto in essere per ben 9 anni dal 2003 al 2012, e quello più recente con Capital One, il colosso finanziario americano, della durata però di 4 anni (dal 2012 al 2016), la società thailandese sarà il primo main sponsor asiatico della Coppa di Lega inglese.

Carabao Cup, i tifosi criticano la nuova Coppa di Lega: "Vi vendete a chiunque"

L'annuncio arrivato nella giornata di ieri sull'account twitter ufficiale e sul sito internet della EFL, che svelava la data del primo sorteggio valido per la stagione 2017/2018, è stato oggetto di insulti e critiche da parte di molti tifosi e appassionati, dal momento che non sarà effettuato come di consueto sul territorio nazionale ma avrà sede a Bangkok e potrà essere seguito in diretta streaming sui social network.

L'accusa è quella di aver venduto lo spirito e la storia della Coppa di Lega al primo arrivato pronto a investire un ingente quantità di denaro, come in questo caso la Carabao.

I tifosi ovviamente non contestano alla EFL il fatto di aver trovato lo sponsor, bensì che per volontà dello stesso sponsor debbano essere stravolte le tradizioni, come ad esempio cambiare la sede del sorteggio.

Ma tutto ormai è deciso. Mercoledì 14 giugno i sorteggi del calendario di Premier League, il 16 giugno quelli della neonata Carabao Cup: la stagione sportiva 2017/2018, in Inghilterra, sta per avere inizio.