L'attaccante francese ha prolungato il suo contratto coi Colchoneros fino al 2022 e si è scusato per alcune dichiarazioni delle scorse settimane: "Mi sono espresso male".

2 ore fa di Daniele Minuti

Le indiscrezioni sui media spagnoli giravano già da qualche giorno ma oggi è arrivata la conferma ufficiale: Antoine Griezmann ha prolungato fino al 2022 il suo contratto con l'Atletico Madrid. A darne l'annuncio è la società madrilena con un comunicato sul suo sito.

Da dopo la fine della stagione dei Colchoneros si erano rincorse voci di calciomercato che vedevano il Piccolo Diavolo molto vicino al trasferimento al Manchester United, rumors che sono stati alimentati anche da alcune dichiarazioni interlocutorie dello stesso Griezmann.

Ma dopo che il Tribunale di Losanna ha confermato il blocco del calciomercato dell'Atletico Madrid per questa estate, respingendo il ricorso degli spagnoli, Griezmann ha preso la decisione di non lasciare la sua squadra, che sarebbe stata impossibilitata a trovare un suo sostituto.

Atletico Madrid, Griezmann fino al 2022

Il contratto di Griezmann era stato ritoccato già due volte negli ultimi due anni, ma l'annuncio di un nuovo rinnovo stavolta ha un significato molto più profondo per i tifosi dell'Atletico Madrid, che in queste settimane erano sempre più convinti di perdere il loro gioiello.

Il francese infatti aveva dichiarato che avrebbe voluto vincere titoli e che far bella figura e segnare tanto non gli sarebbe più bastato, definendo il suo passaggio al Manchester United una possibilità molto concreta. Il blocco del mercato però sembra aver spinto il giocatore a fare una scelta di cuore per via della riconoscenza verso il suo club e Griezmann, nel comunicato che ha annunciato il suo prolungamento, ha voluto scusarsi per le sue esternazioni.

Chiedo scusa a chi ha frainteso le mie affermazioni. Posso essermi espresso in maniera sbagliata o forse qualcuno ha cercato una notizia là dove non c'era, ma da quando sono arrivato ho dato tutto per il mio club, i compagni di squadra e lo staff tecnico.

Nella nota ufficiale, Griezmann ha ribadito la sua felicità per la permanenza a Madrid e si è detto motivatissimo per la stagione che comincerà fra pochi mesi.

Ora riposerà un po' per recuperare le energie, poi tornerò dai compagni e dallo staff per preparare la prossima annata.

Molto soddisfatto anche il direttore sportivo dei Colchoneros, José Caminero.