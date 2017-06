Il talentuoso pilota alza la voce nel team: "La stagione è già uno schifo". A Baku forse nuova power unit per limitare il gap con Mercedes e Ferrari. Altrimenti sarà addio.

2 ore fa di Francesco Bizzarri

Arrabbiato, deluso, senza parole. Max Verstappen, dopo il ritiro nel Gran Premio di Formula 1 del Canada, tira le prime somme della stagione. L’olandese, a 19 anni, rappresenta uno dei migliori talenti del Circus. Quest’anno però la Red Bull non gli ha dato una vettura all’altezza. Mercedes e Ferrari sono troppo avanti e la classe fin lì non basta.

Eppure la Red Bull a inizio anno si presentava come la terza forza nella lotta al Mondiale insieme ai due team di cui sopra. Rimane la terza protagonista, ma mai è stata in lotta per vincere.

Verstappen ha iniziato il Gran Premio di Formula 1 del Canada in modo strepitoso: da quinto in griglia di partenza riesce a infilarsi alla prima curva da secondo. Si prospetta una gara fantastica, magari in lotta finalmente con Hamilton e Vettel. Niente da fare. Giro 11: un problema di alimentazione alla power unit lo lascia a piedi. L’ennesima delusione stagionale.

Formula 1, Verstappen in Canada prima del ritiro

Formula 1, le pene della Red Bull

Mai fatta una partenza così bella da quando sono in Red Bull. Ritirarsi è stato frustrante. Senti di essere rimasto a mani vuote. La stagione è già uno schifo.

Poche parole ma pungenti. L’olandese figlio d’arte fin qui ha collezionato un solo podio, terzo in Cina, poi tre quinti posti e altrettanti ritiri. Così non va. 45 punti in classifica, pochi, soprattutto perché Ricciardo, suo compagno di squadra, ne ha 67. Ma qui la differenza l’ha fatta solo la sfortuna.

Il 2017 doveva essere l’anno di Verstappen. Ma senza regolarità e senza una macchina a livello dei migliori rimane impresa ardua. Meglio pensare al 2018? Non ancora:

Il regolamento non cambierà più di tanto. Se la squadra imparerà qualcosa quest’anno, meglio sarà per il prossimo.

Very disappointed. Great start, podium in sight, retired after losing all power. A big shame. #CanadianGP 🇨🇦 A post shared by Max Verstappen (@maxverstappen1) on Jun 11, 2017 at 1:55pm PDT

I problemi di una monoposto senza le ali

La Red Bull ha perso i superpoteri. Con Vettel dominava grazie ad una aerodinamica da Freccia Tricolore. Poi gli altri hanno ‘copiato’ e superato certi standard. Ora i problemi di carico li ha proprio la RB13, sempre progettata da quel mago (o forse ex?) di Adrian Newey. Senza dimenticare i limiti della power unit marcata Renault. Le monoposto di Ricciardo e Verstappen pagano sui rettilinei circa 7/8 km/h rispetto a Mercedes e Ferrari.

Formula 1, Verstappen sulla griglia di partenza del GP del Canada

A Baku, nel prossimo GP, la Red Bull dovrebbe presentarsi con un motore potenziato. Basterà? Perché Max Verstappen, talento 19enne, vuole iniziare a vincere davvero. Altrimenti sarà addio. E in Ferrari da tempo pensano a lui.