In occasione dell'imminente torneo FIFA, il capitano del Portogallo campione d'Europa in carica indosserà delle Nike Mercurial nuove personalizzate.

1 ore fa di Marco Ercole

Se Cristiano Ronaldo è lo sportivo più pagato del mondo (come rivelato recentemente da Forbes) è anche grazie a operazioni di marketing di questo tipo. Il portoghese, oltre a essere un campione di livello mondiale che resterà per sempre nella storia del calcio, è anche una macchina da soldi, con esperti al suo servizio capaci di ottimizzare e massimizzare ricavi in ogni contesto.

Anche se almeno nei programmi iniziali non ci sia fine di lucro, non c'è comunque da stupirsi che in occasione di una competizione con risonanza globale quale è la Confederations Cup che si svolgerà questa estate in Russia, il capitano e uomo immagine del Portogallo vincitore degli ultimi Europei sfrutti la situazione anche a fini puramente commerciali.

E così Cristiano Ronaldo esibirà delle nuove speciali scarpe in occasione della Confederations Cup, che dal 17 giugno al 2 luglio catalizzerà le attenzioni del calcio Mondiale. Con questo prodotto realizzato dall'occasione per la Nike, il portoghese guiderà la sua nazionale (tra le favorite) contro Russia, Germania, Australia, Cile, Messico, Nuova Zelanda e Camerun per la vittoria di questo prestigioso trofeo.

Cristiano Ronaldo's new boots for Confederations cup... pic.twitter.com/YePeB8M9DX — Football Funnys (@FootballFunnys) June 12, 2017

Confederations Cup, nuovi scarpini per Cristiano Ronaldo

La Nike ha realizzato appositamente un'edizione speciale delle Mercurial Superfly V, un omaggio Cristiano Ronaldo per la vittoria degli ultimi campionati Europei disputati nel 2016 in Francia. Le scarpe sono colorate quasi completamente di rosso, con dettagli dorati, come il classico baffo dell'azienda statunitense e la suola. Sul tallone, poi, si può vedere lo scudetto della nazionale portoghese, su uno sfondo verde e rosso a riprendere proprio la bandiera lusitana.

La parte esterna ha la scritta Mercurial, mentre quella interna è corredata poi dall'inconfondibile logo CR7 (sempre in oro) e la scritta sovrastante "Campeoes". Si tratta di un modello che non sarà venduto al pubblico e che almeno per il momento resterà di esclusivo utilizzo da parte del Pallone d'Oro in carica, solo per la durata della Confederations Cup.