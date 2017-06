Cristiano Ronaldo vs Messi: chi è il più ricco?

La classifica delle entrate annue vede CR7 davanti alla Pulce: 81 milioni di euro a 69. Tutti i guadagni dei due calciatori più forti del pianeta.

un'ora fa di Luca Guerra

Chi è il più forte? Domanda dai contorni soggettivi, capace di dividere centinaia di milioni di tifosi. Chi è il più ricco? Interrogativo meno romantico, ma sicuramente più facile da verificare e assolvere. Cambiano i punti di vista, ma i protagonisti restano sempre loro: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ad oggi per tutti (o quasi) i due calciatori più forti del globo.

Negli anni, Messi e CR7 ci hanno abituati a vederli competere per Liga, Champions League e Pallone d’Oro: il numero 10 argentino ha conquistato il titolo personale assegnato dalla rivista France Football in 5 occasioni, mentre l’attaccante portoghese, fresco di vittoria di Liga e Champions League con il Real Madrid, lo ha sollevato 4 volte ed è seriamente in lizza per festeggiare il personale pokerissimo.

Sul campo, Cristiano Ronaldo e Messi hanno conquistato complessivamente 53 trofei: 23 per il numero 7 del Real, 30 per la Pulce che dal 2004 veste la maglia del Barcellona. Vittorie che premiano l'impegno e il talento, ma che valgono anche importanti ricompense in denaro. Ma chi guadagna di più, dentro e fuori dal campo? Alla domanda ha provato a rispondere il Daily Mail.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, chi è il più ricco?

I contratti con Barcellona e Real Madrid restano le principali fonti di reddito dei due fuoriclasse: Messi, grazie al nuovo legame contrattuale con il club catalano, valido dal prossimo 1 luglio, guadagnerà quasi 30 milioni di euro all’anno fino al 2021 con opzione di rinnovo per una stagione, pari a 576mila euro a settimana e 82mila euro al giorno. Cristiano Ronaldo, invece, si deve “accontentare” di 23,7 milioni di euro a stagione, per un contratto valido fino al 2021: ogni settimana il Real versa nelle casse del suo attaccante 455mila euro, 65mila euro tondi al giorno. Cifre esenti da bonus: che per il numero 7 madrileno si aggirano intorno al milione e mezzo di euro, mentre per Messi valgono un aumento del 20% dello stipendio. Se il Barcellona dovesse vincere nella prossima stagione Liga e Champions e Leo dovesse conquistare il Pallone d'oro, intascherebbe altri 6 milioni di euro circa.

Chi volesse acquistarli pagando la clausola rescissoria, dovrebbe svenarsi: quella che lega Messi al Barcellona è di 400 milioni di euro, mentre per avere Cristiano Ronaldo in organico un club dovrebbe versare nelle casse del Real Madrid un miliardo di euro. Cifre irreali, anche se si parla di due fenomeni assoluti, decisivi come pochi nella storia del calcio mondiale.

Cristiano Ronaldo, decisivo con due reti nella vittoria del Real Madrid in finale di Champions League

Altro capitolo rilevante alla voce “entrate” per Messi e Cristiano Ronaldo è quello rappresentato dagli sponsor tecnici: la Nike versa nelle casse di CR7 24 milioni di euro perché il miglior marcatore della scorsa Champions League -12 reti in 13 partite- vesta in esclusivo il materiale tecnico dell’azienda americana, mentre Messi incassa da Adidas 10 milioni di euro per un accordo simile. Un giro d’affari che vale, secondo Forbes, 81 milioni di euro annui per Cristiano e 69 ogni 12 mesi per Leo. Come investirli? Dolce interrogativo. Ronaldo predilige l'acquisto di immobili, con hotel tra New York, Madrid, Lisbona e Montecarlo. Per Messi, la spesa più ingente è di qualche giorno fa: un hotel a quattro stelle nella località di Sitges, 40 chilometri a sud-ovest di Barcellona, con vista sul Mare delle Baleari. Costo dell'operazione? 30 milioni di euro.