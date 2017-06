Il fuoriclasse portoghese è accusato dalla Fiscalía di Madrid di aver evaso una somma consistente tramite una società offshore. Tutto parte da Football Leaks.

Tutto era partito da Football Leaks, dall'inchiesta condotta da un pool di giornalisti di El Mundo e Der Spiegel fra gli altri dalla quale sei mesi fa erano emersi diversi casi sospetti di frode fiscale a carico di giocatori e allenatori di calcio, fra i quali Messi, Cristiano Ronaldo e Mourinho, che avrebbero utilizzato società offshore, principalmente delle Isole Vergini britanniche.

Al portoghese, in particolare, il pool di Football Leaks era arrivato a imputare addirittura un'esportazione illegale di circa 150 milioni di euro che sarebbero stati versati fra il 2009 e il 2014 sul conto della Tollin Associates, una società che ha sede in un ufficio postale di Road Town, la capitale delle Isole Vergini. Denaro proveniente dallo sfruttamento dei diritti di immagine, sul quale Ronaldo avrebbe pagato soltanto il 3% di tasse.

L'inchiesta aveva evidentemente destato l'attenzione dell'Agenzia Fiscale spagnola che in questi mesi ha lavorato sotto traccia, verificando pezzo per pezzo tutto quanto il pool aveva portato alla luce. L'Espresso, ramo italiano di Football Leaks, non sembrava avere dubbi:

Tutto è scritto nero su bianco: contratti, bilanci societari, conti bancari, perfino le mail tra i consulenti del calciatore.

Cristiano Ronaldo denunciato per una frode fiscale da oltre 14 milioni

Ora l'Agenzia Fiscale spagnola è arrivata a un primo redde rationem. Limitandosi a considerare per il momento il periodo fra il 2011 e il 2014, ha sporto denuncia nei confronti di Cristiano Ronaldo accusandolo di frode fiscale per una somma di 14,7 milioni di euro. Importo che il giocatore avrebbe dovuto pagare al fisco spagnolo sulle somme invece dirottate nel paradiso fiscale caraibico.

Cristiano Ronaldo è accusato di aver sottratto 14,7 milioni al fisco spagnolo

Il paradiso fiscale

Le Isole Vergini sono un'oasi di sole e mare che però racchiude un misterioso lato oscuro. La sua popolazione è una delle più operose al mondo: con soli 30mila abitanti, infatti, ospitano ben 600mila società, con una media praticamente di 20 per ciascun abitante.

Le spiagge di Road Town, non solo paradiso fiscale

Che cosa rischia

La denuncia dell'Agenzia spagnola è rubricata come frode fiscale, quindi Cristiano Ronaldo oltre al pagamento delle somme dovute rischia anche fino a 16 mesi di carcere, quattro per ciascun anno di evasione accertata.