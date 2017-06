Protagonisti, atleti e non che condividono una filosofia di vita e ogni giorno si applicano per migliorare se stessi, per imparare a superare i propri limiti. La serie andrà in onda ogni giovedì, alle16.45 e alle 22, dal 15 giugno fino ad ottobre.

L’incontro tra due imprenditori con la stessa voglia di osare, un’intuizione originale, un team giovane che si mette in gioco al 100% per creare qualcosa di inedito. E poi, anzi soprattutto le storie: di tanti ragazzi comuni che insieme scoprono di poter ottenere risultati straordinari.

Tutto questo è Committed, il documentario che dal 15 giugno sarà protagonista della stagione estiva su Fox Sports (canale 204 di Sky).

“Committed” nasce dall’incontro tra Marco Mazzoni, coach, giovanissimo manager e tuttavia imprenditore già di lungo corso, e Chiara Caliceti, CEO di OMNIA Relations, dinamica agenzia di comunicazione. Chiara – 40enne particolarmente appassionata di sport - si appassiona a CrossFit frequentando il box di Marco, e – contagiata dalla sua carica – decide di condividere con lui e il suo team un sogno.

Portare per la prima volta il fitness, nella sua versione più di tendenza, CrossFit, sugli schermi televisivi.

Le storie: persone reali in sfida con se stesse

Dimenticate i selfie in palestra e il culto dell’immagine, qui la fatica e l’adrenalina sono il motore della narrazione. “Do what you can’t” recita il sottotitolo: fa’ ciò che hai sempre ritenuto impossibile, supera te stesso. Nessun attore in scena, ma persone e storie reali, accomunate dalla voglia di scoprire un nuovo modo di fare fitness e affrontare i propri limiti, socializzando e condividendo piccole e grandi vittorie quotidiane. Le persone che condividono esperienze intense tendono a creare un legame molto forte tra loro: Committed è anche la nascita di una community, un gruppo coeso che condivide molto più di un hobby: uno stile di vita.

Ogni episodio affiancherà i protagonisti e entrerà nelle loro storie individuali, affrontando temi forti e attuali, senza dimenticare un pizzico di leggerezza. Da un lato ci appassioneremo alla storia dei sei membri del team atleti, 4 ragazzi e 2 ragazze, che si preparano per la prima gara della loro vita. Ma faremo il tifo anche per 4 giovani in lotta con la bilancia, che combattono con una determinazione assoluta partecipando a un programma di dimagrimento. E poi conosceremo altre persone che nel fitness hanno trovato una forte motivazione esistenziale.

Le puntate

In programma un primo ciclo di 12 puntate (30 minuti) che racconteranno questa filosofia di vita. Il primo episodio di Committed sarà in onda a partire dal 15 giugno, alle ore 16.45 e alle ore 22.00, con ulteriori passaggi nei giorni successivi: il 17 giugno alle ore 18.00, il 18 giugno alle ore 08.30, il 19 giugno alle ore 11.30. Le puntate a seguire saranno programmate ogni giovedì, fino alla fine di luglio, e successivamente nei mesi di settembre e ottobre.

Reebok CrossFit Games: un’esclusiva televisiva di Committed

Ad agosto Committed preme il tasto “pause”: mette tra parentesi per qualche settimana i suoi “campioni di casa” e porta contenuti da oltreoceano. Direttamente dagli Stati Uniti i Reebok GrossFit Games: il più grande evento internazionale dedicato a CrossFit, l’equivalente di un Campionato Mondiale. E Committed diventerà, per l’Italia, un’antenna esclusiva: trasmetterà i Reebok CrossFit Games in 3 puntate speciali, di due ore l’una (una per le atlete donne, una per gli atleti uomini), che saranno in onda venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 agosto. I riflettori saranno puntati sull’Alliant Energy Center di Madison, in Wisconsin dove, dal 3 al 6 agosto, i migliori CrossFitters da tutto il mondo si sfideranno, in team e individualmente, per conquistare il titolo di “The Fittest on Earth”.

Committed si candida quindi a diventare il punto di riferimento della community italiana dei CrossFitters, un movimento che in pochi anni ha conquistato migliaia di persone.

Il team: giovane, creativo, “social”

Passione, entusiasmo e freschezza sono la cifra stilistica di un’operazione che pone sotto i riflettori una realtà affascinante e fino ad adesso poco esplorata. A partire dal team che si è subito messo in gioco, in primis Salvatore Zeola, Federica Ferranti e Irene Sabbadini, e i videomaker, lo Studio Carabas con Ivan Selva e Mirco Passero.

Fondamentale, per il lancio di questa nuova avventura, il web: un piano social dedicato, darà vita ad un palinsesto parallelamente vivo. Video, dirette web, interviste, stories, immagini, slideshow arricchiranno di contenuti le storie di Committed e coinvolgeranno il pubblico mettendolo a diretto contatto con i protagonisti di Committed. L’obiettivo è la creazione di una vera e propria community di appassionati che racconti come affronta le sfide di ogni giorno, condividendo le proprie esperienze. Un super-team di atleti e non solo che si incoraggiano a vicenda, incitandosi a dare il massimo, esattamente come avviene in un box di CrossFit.