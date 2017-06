Il club giallorosso annuncia a sorpresa l'acquisto del 29enne difensore messicano: arriva dal PSV Eindhoven per 5,7 milioni di euro.

0 condivisioni 0 stelle

24 minuti fa di Daniele Minuti

Il primo colpo di calciomercato della Roma è Hector Moreno del PSV Eindhoven. I giallorossi hanno infatti annunciato ufficialmente di aver acquistato il difensore messicano dal club olandese con un comunicato sul loro sito.

L'arrivo del 29enne è un colpo a sorpresa, dato che non c'erano state avvisaglie della trattativa con il PSV, ma il nuovo direttore sportivo Monchi ha intavolato un affare lampo ed è riuscito ad assicurarsi il roccioso centrale sudamericano.

Nelle prossime ore arriverà anche l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma e, in attesa del comunicato, l'ex allenatore del Sassuolo ha già il nome del suo primo rinforzo di calciomercato per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, preso Hector Moreno

Hector Moreno è un difensore centrale mancino, di grande temperamento e con importanti mezzi fisici: grazie alla sua esperienza internazionale, maturata nelle coppe con il PSV e con la Nazionale messicana, di cui è capitano, sarà di certo un innesto importante di calciomercato nel reparto arretrato giallorosso.

Con l'annuncio del suo acquisto la Roma ha riportato anche le sue prime dichiarazioni da giocatore giallorosso:

Sono molto felice di arrivare alla Roma. Per la mia carriera rappresenta un importante passo in avanti. Spero con le mie qualità individuali di contribuire al successo collettivo.

L'ormai ex giocatore del PSV Eindhoven è costato ai capitolini 5,7 milioni di euro e ha firmato un contratto quadriennale. Anche il direttore sportivo Monchi ha voluto commentare l'operazione.

Hector Moreno era un mio obiettivo da tempo e fortunatamente si sono create le circostanze perché potesse arrivare alla Roma. Risponde perfettamente al profilo che stavamo cercando.

Al momento, Hector Moreno è in ritiro con la sua Nazionale per preparare la Confederations Cup in Russia, dopo la quale raggiungerà Trigoria per unirsi ai suoi nuovi compagni