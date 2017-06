Con Eden Hazard nell'orbita del Real Madrid, Conte è alla ricerca di un eventuale sostituto: l'attaccante partenopeo è finito in cima alla lista.

23 minuti fa di Marco Ercole

Il suo rapporto con il Napoli è stato prolungato poco tempo fa, quando il campionato non si era ancora concluso e gli azzurri di Sarri erano in piena corsa con la Roma per il secondo posto. Era il 22 aprile, Lorenzo Insigne e il presidente De Laurentiis, di fronte alle telecamere, firmavano il contratto che ha legato il talento napoletano alla squadra del suo cuore fino al 2022, per un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione.

Un segnale importante che agli occhi di tutti ha sancito la prosecuzione di una storia d'amore e la possibilità di creare una nuova "bandiera" nel calcio italiano, come spiegato anche dallo stesso Insigne subito dopo la firma.

Questo rinnovo è un motivo di grande orgoglio per me. Voglio vincere qualche trofeo importante con questa maglia, che spero davvero di non togliere mai più. Restare al Napoli era un qualcosa che sognavo da bambino perché questa è casa mia.

Ma nel calciomercato, si sa, le parole se le porta via il vento. E stando a quanto riportano i tabloid inglesi sull'attaccante del Napoli è piombato con forza il Chelsea di Antonio Conte.

Calciomercato Napoli, Chelsea su Insigne

Il Chelsea sarebbe disposto a mettere sul piatto ben 50 milioni di euro per convincere De Laurentiis a lasciar partire il suo uomo simbolo. Un effetto a catena di calciomercato che sarebbe nel caso innescato dalla possibile partenza di Eden Hazard, finito pericolosamente nel mirino del Real Madrid. Se il belga dovesse diventare compagno di squadra di Cristiano Ronaldo, allora Antonio Conte spingerebbe forte sull'acceleratore proprio per Insigne.

Il ragazzo di Frattamaggiore, protagonista assoluto anche con la maglia dell'Italia nell'ultima partita contro il Liechtenstein, è stato il trascinatore del Napoli nella seconda parte di campionato, chiudendo la sua stagione con 18 gol e 9 assist. Proprio in numeri di cui è alla ricerca il manager del Chelsea per sostituire il suo uomo più talentuoso se dovesse accasarsi al Real Madrid in questa sessione di calciomercato. E dopo aver fatto un tentativo per Mertens, torna alla carica con il Napoli per un altro suo gioiello.

Oltre ai 50 milioni che saranno messi sul piatto con il club, altri 40 sarebbero proposti al 25enne, nel quadriennale da 10 a stagione che gli sarebbe garantito per trasferirsi a Londra. Altri numeri che non potrebbero, nel caso, non essere presi in considerazione. A prescindere dal fresco rinnovo di contratto, sia il Napoli che Insigne sarebbero costretti a valutare tutte le opzioni.