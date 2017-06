Gli arrivi di Musacchio, Kessie, Ricardo Rodriguez e André Silva, sommati ad altre voci in entrata, hanno destato il tifo rossonero: i migliori meme in rete.

3 ore fa di Luca Guerra

Gli arrivi ufficiali di Musacchio, Kessie, Ricardo Rodriguez e André Silva. La vicina conferma di Gianluigi Donnarumma tra i pali. Più altri obiettivi nel mirino: da Andrea Conti dell’Atalanta a Lucas Biglia e Keita Balde della Lazio, fino a Borja Valero che in Spagna danno vicinissimo al Diavolo (da Milanello per ora nessuna conferma). È il Milan l’assoluto protagonista del calciomercato estivo 2017 in Italia.

Il sesto posto ottenuto nella Serie A 2016/2017, con annessa qualificazione ai preliminari di Europa League, aveva rappresentato un contentino per i tifosi rossoneri, ansiosi di ritornare ai fasti di un tempo, e un trampolino di lancio per la nuova dirigenza capeggiata dall'imprenditore cinese Yonghong Li e rappresentata dal direttore sportivo Massimo Mirabelli e dall'amministratore delegato Marco Fassone.

Così, dopo aver ufficializzato tra le ultime ore di maggio e la prima settimana di giugno tre puntelli per difesa e centrocampo come Musacchio, Rodriguez e Kessie, il Milan ha portato a termine anche l'arrivo di un rinforzo di classe e prospettiva per l'attacco come André Silva, pagato al Porto 38 milioni di euro. Investimento che fa salire quasi a 100 i milioni di euro immessi o da immettere nelle casse dei club avversari: un mercato principesco come non accadeva da anni, in grado di suscitare l'ironia del web e del mondo di Whatsapp, popolato in questi giorni da meme di ogni genere.

Un esempio di meme per il calciomercato faraonico del Milan nell'estate 2017

Milan scatenato sul mercato, sul web è subito goliardia

A tanti saranno arrivate nella memoria del proprio cellulare immagini simili: goliardia, inneggiante al ritorno sulla scena di uno dei club più importanti al mondo. Agli annunci, il Milan ha anche sommato una nuova forma di comunicazione: brevi video, con i nuovi calciatori rossoneri protagonisti, postati sulle piattaforme social della società, molto graditi ai tifosi. L'ultimo esempio? Con André Silva.

I tifosi rossoneri, sui social, sono letteralmente impazziti di gioia: la creatività è esplosa in ampie dosi, in particolare su Twitter.

Nel mirino di alcuni anche l'operato dell'ex Ad rossonero Adriano Galliani, al quale nel recente passato era stato contestato un eccesso di operazioni a parametro zero.

Nel video di presentazione di #AndreSilva ho visto #Mirabelli stanco. Non è che vuole andare a Ibiza o a Forte dei Marmi stile #Galliani?😅 — Matteo Bellan (@TeoBellan) June 12, 2017

Il mercato del Milan non si ferma certo qui: le piste che conducono a Conti, Keita e Biglia ancora vive, si sonda anche la possibilità di vedere a San Siro Grzegorz Krychowiak, centrocampista polacco oggi in forza al Paris Saint-Germain. Una serie di trattative alle quali dovranno fare da contraltare diverse uscite. Nell'attesa, il tifo ironizza anche sulla moltitudine di nomi che sono associati di ora in ora al Diavolo rossonero.

Altre iniezioni di tranquillità per i sostenitori rossoneri arrivano da una sospirata conferma: quella di Gianluigi Donnarumma, che in un'intervista a GQ ha dichiarato la sua volontà di restare a Milano. Dai giorni del condor, il Milan è passato ai voli nei sogni di mezza estate: quelli che coincidono con il ritorno alla grandeur calcistica di un tempo.