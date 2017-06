Allegri ha individuato nel brasiliano del Bayern Monaco l'obiettivo di mercato giusto per rafforzare la rosa e puntare alla prossima Champions League: è valutato 50 milioni.

497 condivisioni 4 stelle

un'ora fa di Vinicio Marchetti

La Juventus guarda in Bundesliga per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Nelle ultime settimane l'esterno del Bayern Monaco, Douglas Costa, è entrato prepotentemente nella lista degli obiettivi di calciomercato di Massimiliano Allegri.

La società bianconera ha da sempre ottimi rapporti con il club bavarese, basti pensare agli affari Coman, Benatia e Vidal. Alla corte di Carlo Ancelotti, inoltre, è sbarcata l'ala Serge Gnabry, prelevato dal Werder Brema. Per Douglas Costa, adesso, gli spazi si riducono e la possibilità di lasciare Monaco è sempre più concreta.

I bianconeri rimangono alla finestra per capire quale sia il momento migliore per aprire un dialogo con l'entourage del brasiliano, valutato - scrive Gianluca Di Marzio - 50 milioni dal Bayern. Una cifra che la Vecchia Signora conte di abbassare sensibilmente. Dal canto suo Douglas Costa sarebbe ben lieto, a 26 anni, di trasferirsi a Torino in una squadra dove avrebbe ottime chance di giocare titolare.

Calciomercato Juventus: Douglas Costa e non solo

Le operazioni di calciomercato non finiscono qui. Sono settimane che il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Alexis Sanchez dell'Arsenal. I costi sono importanti e la concorrenza è alta, ma il club bavarese non molla la presa, speranzoso di abbattere le resistenze del manager dei Gunners, Arsene Wenger. Nel caso in cui l'affare andasse a buon fine, il Bayern lascerebbe andare senza problemi Douglas Costa. Che non è l'unico obiettivo bianconero per il ruolo di esterno d'attacco.

Dopo l'incontro avvenuto nelle scorse settimane tra il diesse della Juventus, Fabio Paratici, e l'agente di Federico Bernardeschi, Beppe Bozzo, si registra un nuovo interesse da parte del club bianconero per il fantasista viola. Nelle ultime ore, infatti, la Juventus ha cercato di approfondire ulteriormente la questione con la Fiorentina e capire la volontà del giocatore. Se Bernardeschi mostrerà il desiderio di salutare Stefano Pioli e il club che lo ha svezzato, diventerebbe a tutti gli effetti un obiettivo di calciomercato della Juve.