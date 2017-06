L'attaccante francese ha raggiunto un accordo per prolungare e migliorare economicamente il suo contratto con i Colchoneros: invariata la clausola rescissoria.

di Marco Ercole

È stato di parola, Antoine Griezmann. Aveva promesso al popolo Colchoneros che non avrebbe abbandonato la nave in piena tempesta. Non adesso, non con quella sentenza confermata in ultimo grado dal TAS di Losanna che ha bloccato le operazioni di calciomercato in entrata all'Atletico Madrid. E così l'attaccante francese, 83 gol in 160 partite con questa maglia, ha scelto di abbassare momentaneamente il volume delle sirene del Manchester United, accettando di restare in Spagna.

Più che meritato, insomma, il premio che la dirigenza dell'Atletico Madrid gli ha riservato: un rinnovo di contratto con relativo adeguamento che lo fanno diventare il quarto giocatore più pagato della Liga dietro solamente a Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar.

Ne ha fatto una questione d'orgoglio e di rispetto, Griezmann, verso un club che gli ha consentito di esplodere e affermarsi ad alti livelli, prelevandolo dalla Real Sociedad nel calciomercato dell'estate 2014, affidandogli il ruolo di centravanti titolare e permettendogli di diventare uno degli attaccanti più forti e richiesti del panorama calcistico mondiale. Ne sa qualcosa José Mourinho, che era disposto a pagare l'intera clausola rescissoria di 100 milioni di euro pur di portarlo al Manchester United. Ma il francese è uomo d'onore. E nel momento del bisogno ha scelto di non tradire il suo tecnico Diego Simeone, i suoi compagni di squadra e i suoi tifosi.

Antoine Griezmann dopo il gol nella partita di Champions League tra Atletico Madrid e Real Madrid

Calciomercato Atletico Madrid, Griezmann rinnova

Per questo motivo è arrivato il prolungamento del suo contratto con l'Atletico Madrid fino al 2022, un altro anno che consente anche di veder crescere il suo stipendio a 14 milioni di euro a stagione. Che sì, sono inferiori ai circa 18 che sarebbe stato disposto a garantirgli il Manchester United, ma restano comunque un ottimo incentivo per non tradire i colori Rojiblancos. Anche perché nel corso della trattativa con i Colchoneros, Griezmann è riuscito a lasciare inalterata la clausola rescissoria precedente, quella da 100 milioni di euro.

Ciò significa che la prossima estate (o addirittura nella prossima sessione di calciomercato invernale, chissà) i Red Devils potranno riprendere i piani lasciati momentaneamente in sospeso, versare 100 milioni di euro nelle casse dell'Atletico Madrid e portare a Manchester l'attaccante francese.

Si vedrà più avanti, nel caso. Intanto Griezmann è stato un uomo di parola. E l'Atletico Madrid, attualmente impossibilitato a operare sul calciomercato con operazioni in entrata, ha la certezza di poter contare sul suo giocatore più forte, il bomber. Poi, a gennaio o l'estate prossima, i discorsi saranno diversi. Sicuramente arriverà Sandro dal Malaga, magari lo raggiungerà pure Diego Costa, che continua a lanciare segnali alla dirigenza dei Colchoneros, o forse quale altro attaccante di primo livello. E a quel punto il 26enne nazionale francese potrà accettare più serenamente un trasferimento altrove. E i suoi attuali tifosi non potranno far altro che ringraziarlo.