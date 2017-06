Marco Verratti potrebbe diventare il pezzo pregiato del calciomercato estivo. Il centrocampista del Paris Saint-Germain piace, e tanto, a Barcellona e Juventus. Potrebbe aver voglia di cambiare aria, ma soprattutto di vincere.

L’agente dell’ex Pescara, Donato Di Campli, ad ogni occasione ricorda che il suo assistito è fuori portata per le casse dei club italiani. Si potrebbe allora ipotizzare un trasferimento al Barcellona. Ma per ora tutto tace.

Ad oggi Marco Verratti è un giocatore del PSG in attesa di infiammare il calciomercato. Sogna di alzare al cielo una Champions League, obiettivo che sotto la Tour Eiffel sembra una maledizione.

Non parliamo di Barcellona o altre squadra, ma di progetti. Io ritengo di gestire un campione, pongo interrogativi e tiro delle linee. Lo farebbero tutti al posto mio. Per essere campioni bisogna vincere.

E sull’opzione di un ritorno in Italia, chiude in maniera categorica:

Impossibile rivedere Verratti in Italia, almeno per ora. Lo ricordiamo da regista con la maglia del Pescara di Zeman prima di volare in Francia. Ora è sulla bocca di tutti, il Barça si farà avanti? In blaugrana, nonostante la prossima stagione rappresenti l’anno zero con il nuovo allenatore , avrebbe sicuramente più possibilità di vincere. Ma il patron dei parigini,Al-Khelaifi, spegne tutti i rumors di calciomercato