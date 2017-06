Calcio a 5, finale Scudetto: su Fox Sports gara-4 Pescara-Luparense

In diretta esclusiva su Fox Sports gara-4 della finale Scudetto di calcio a 5: mercoledì 14 giugno alle 20.45 c'è Pescara-Luparense sul canale 204 di Sky.

Con la serie sul 2 a 1 per la Luparense, il calcio a 5 torna protagonista su Fox Sports con gara-4 della finale scudetto. Mercoledì 14 giugno alle 20.45 con diretta su Fox Sports (canale 204 di Sky) è in programma la sfida tra Pescara e Luparense che si giocherà ad Ancona vista la squalifica del palazzetto del Pescara dopo la rissa avvenuta in gara-1. La telecronaca sarà a cura di Marco Calabresi e Alessio Musti, mentre a bordocampo ci sarà Francesco Puma. Lo studio, invece, sarà condotto da Roberto Marchesi. In caso di vittoria la Luparense si laureerà campione d’Italia; in caso di vittoria del Pescara, invece, ci sarà l’ultima e decisiva gara-5 in programma venerdì 16 giugno alle 20.45.