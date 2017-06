Non solo l'attaccante del Chelsea tra gli sportivi congedati con un messaggio: nella lunga lista c'è anche chi ha comunicato così l'addio al suo presidente.

2 ore fa di Luca Guerra

Tranquillo, Diego Costa, non sei solo. L'attaccante del Chelsea, fresco di saluti forzati per mano del suo allenatore Antonio Conte dopo la vittoria della Premier League 2016/2017, non è l'unico esempio di addio consumato via messaggio nel mondo del calcio: nell'epoca in cui un sms e un messaggio via Whatsapp o Twitter si fanno preferire a una telefonata, anche i rapporti di lavoro si chiudono sempre più spesso con l'aiuto di uno smartphone. Soprattutto quando si parla di Premier League.

Così, mentre il Milan ha allentato la presa e la Cina non è nelle sue preferenze, Diego Costa può consolarsi guardando ad altri esempi illustri di storie di calcio terminate anzitempo: tra i colleghi calciatori, c'è anche chi ha appreso di una sua cessione attraverso un sms. Chiedere conferme a Joe Allen, che ha saputo di essere un calciatore dello Stoke City dopo che il messaggio di un amico lo aveva avvisato che il Liverpool aveva avallato il suo addio. Sempre a Liverpool, sponda Everton, Tony Hibbert e Leon Osman, nonostante 700 presenze complessive con la maglia dei Toffees, appresero nell'estate 2016 di essere nella lista svincolati del club attraverso il sito web. Anche Brede Hangeland, difensore centrale norvegese, venne a sapere in una e-mail del suo addio al Fuhlam dopo la retrocessione in Championship del 2015: neppure la fascia da capitano e 250 presenze con il club londinese valsero un colloquio prima dell'addio.

La situazione non migliora quando si parla di allenatori: il caso più eclatante è quello di Martin Jol, esonerato nel 2007 dal Tottenham dopo la sconfitta casalinga in Coppa UEFA contro il Getafe. Il vice-presidente Kemsley e il segretario del club Alexander, erano stati in Spagna per incontrare Juande Ramos e il presidente degli Spurs, Levy, voleva comunicargli la decisione dopo la partita, ma ci fu una fuga di notizie e Jol venne informato del suo licenziamento durante la sfida al Getafe tramite un sms di un collaboratore. Stessa sorte toccata a Paul Ince, esonerato dalla panchina del Blackpool con un sms della dirigenza dopo un periodo di due mesi senza vittorie, e Michael Laudrup, al quale il presidente dello Swansea Huw Jenkins nel febbraio 2014 comunicò via e-mail la decisione di interrompere il rapporto da allenatore del club. Peccato che la sera prima i due fossero stati protagonisti di un summit dal quale la posizione del danese era uscita rafforzata. Almeno in apparenza.

Il messaggio con il quale Antonio Conte ha spiegato a Diego Costa di non avere intenzione di avvalersi delle sue prestazioni per la stagione 2017/2018 può essere considerato da qualche allenatore un "risarcimento" per la categoria: spesso, infatti, sono stati gli allenatori a essere vittima di addii turbolenti. Su tutti, quello di Leroy Rosenior, la cui seconda esperienza sulla panchina del Torquay United si chiuse... 15 minuti dopo la conferenza di (ri)presentazione, tenuta il 17 maggio 2007. L'allora presidente del club, Mike Bateson, lo convocò per comunicargli di aver deciso di vendere il club. In controtendenza, nello scorso settembre, Davide Ballardini: uno dei tanti allenatori del Palermo sotto la gestione di Maurizio Zamparini, Ballardini comunicò la sua scelta di non proseguire l'avventura con il club con un sms. Circostanza confermata dallo stesso numero 1 del club siciliano.

Ballardini mi ha mandato un sms dicendomi che non ha più intenzione di allenare il Palermo.

Ci sono stati anche casi in cui mezza squadra è stata licenziata via sms. Anno 2009, Atripalda, provincia di Avellino: allenatore, preparatore atletico e tre calciatori della società Città di Atripalda, formazione che militava nel campionato di Prima Categoria, avevano ricevuto il benservito dal presidente Modestino Martino con un messaggio sul proprio cellulare.

Dalla dimensione privata del messaggio su un cellulare a quella di un comunicato ufficiale diffuso sui social il passo è stato breve: nell’estate 2015 la squadra spagnola del CD Lealtad, di Segunda Division B, aveva comunicato il licenziamento di sei calciatori tramite un post su Twitter a sei propri calciatori. In questo modo avevano appreso del licenziamento Pelaez, Mark, Hedrera, Cristian, Lomban e Ruiz. Anche loro non la presero bene: Diego Costa, non sei solo.