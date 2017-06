Il difensore spagnolo, operato lo scorso dicembre, ha abbandonato il ritiro della nazionale e non prenderà parte all'Europeo Under 21 che si terrà in Polonia.

un'ora fa di Daniele Rocca

L'operazione di sei mesi fa non è bastata. Il tumore ai testicoli di Yeray Alvarez è tornato e il calciatore dell'Athletic Bilbao dovrà sottoporsi a chemioterapia. Impegnato con la nazionale spagnola, il difensore ha dovuto abbandonare il ritiro e dire addio al prossimo Europeo di categoria.

La decisione è stata presa dopo i controlli effettuati lo scorso lunedì che hanno evidenziato un'anomalia. Dagli esami, infatti, è emersa un'infiammazione delle ghiandole linfatiche e i medici che lo avevano già avuto in cura hanno deciso per un nuovo ciclo di terapia.

A dare la notizia è stato l'Athletic Bilbao tramite un comunicato ufficiale. Secondo il club basco, Yeray dovrà rimanere lontano dai campi da gioco per almeno tre mesi. Il difensore tornerà a disposizione non prima del mese di ottobre. Di seguito la nota pubblicata dalla società:

L'Athletic Club si mette a completa disposizione di Yeray Alvarez e chiede rispetto e discrezione per l'intimità del calciatore e della sua famiglia.

Athletic Bilbao, la lotta di Yeray continua

Ci aveva sperato Yeray. Il peggio sembrava alle spalle, davanti quel sogno chiamato Europeo. Convocato da Celades per il torneo continentale, ha dovuto abbandonare il ritiro dell'Under 21 a tre giorni dall'inizio della competizione. Un ragazzo di 22 anni che era riuscito a vincere la sua battaglia lo scorso febbraio, tornando a giocare una gara ufficiale dopo l'operazione subita a fine 2016. L'incubo è tornato.

La ricaduta del centrale costringerà il club a un cambio di rotta per la programmazione della prossima stagione. L'Athletic Bilbao aveva già deciso di aggregare alla prima squadra Núñez, difensore del settore giovanile, durante il precampionato. Stesso discorso per Gil, che ha trascorso l'ultima stagione in prestito a Oviedo. Al momento la società non ha intenzione di andare sul mercato per sostituire Yeray.

Le testimonianze di affetto della Liga

Un duro colpo per tutto il movimento calcistico spagnolo. La notizia, diffusasi in mattinata, ha avuto un eco gigantesco. Portando con sé tanti messaggi di vicinanza da parte di club e calciatori. Come dimostrano le decide di tweet pubblicati nelle ultime ore.

Mucha fuerza y todo nuestro apoyo Yeray! Nos veremos en el verde! ⚽️#AnimoYeray https://t.co/dn2kgCc1xb — RC Celta (@RCCelta) June 13, 2017

Mucho ánimo para Yeray, jugador del @AthleticClub. ¡Te mandamos todo nuestro apoyo! Esperamos verte cuanto antes sobre el césped https://t.co/Rliu2dfJMk — Atlético de Madrid (@Atleti) June 13, 2017

El @valenciacf quiere mandar toda la fuerza a Yeray Álvarez y le desea una pronta recuperación ¡Te esperamos pronto! 💪🦁 https://t.co/tVOstRCGoB — Valencia CF (@valenciacf) June 13, 2017

¡¡¡Mucho ánimo Yeray!!! Queremos verte pronto sobre el césped 💪💪#AnimoYeray pic.twitter.com/uK8BZvjfyQ — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 13, 2017

Queremos mandar todo nuestro apoyo💪 al jugador del @AthleticClub @yerayalvarez4. Ya has demostrado valentía y lo volverás a conseguir. pic.twitter.com/e9gyH9RpKA — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 13, 2017

Todo nuestro ánimo desde #Huelva. Eres un grande. En nada estás en el césped de nuevo @yerayalvarez4 🙌 — RC Recreativo Huelva (@recreoficial) June 13, 2017

¡¡Mucho ánimo y fuerza Yeray!! Estamos seguros de que pronto te veremos de vuelta #FuerzaYeray 💪🏼 (foto: Borja Guerrero) pic.twitter.com/YREy4eWBNG — C.D. Leganés (@CDLeganes) June 13, 2017

Te mandamos toda nuestra fuerza @yerayalvarez4. ¡Volverás a ganar este partido! https://t.co/y77bnnDiWY — Córdoba CF (@cordobacfsad) June 13, 2017

Mucha fuerza y ánimo, Yeray. Esperamos verte pronto en los terrenos de juego 💪#FuerzaYeray https://t.co/FNMwD5zXcM — Real Zaragoza (@RealZaragoza) June 13, 2017

Dios guarda sus peores batallas a sus mejores guerreros.

Luchamos Juntos.

Estamos unidos mi hermano. 🤜🏼❤️🤛🏿 pic.twitter.com/op5AarjQaN — IÑAKI WILLIAMS (@Williaaams45) June 13, 2017

Eres muy fuerte! Estamos todos contigo amigo pic.twitter.com/k1R1G3uzWt — kepa Arrizabalaga (@kepa_46) June 13, 2017

Nadie duda de que volverás más fuerte que nunca @yerayalvarez4 Mucho animo!! 💪💪 pic.twitter.com/UXoAgbyo2N — Mikel Oyarzabal (@mikeloyar11) June 13, 2017

Volverás mas fuerte guerrero! Estamos todos contigo @yerayalvarez4 !! pic.twitter.com/i23CcYFyo5 — Alvaro Odriozola (@alvaroodriozola) June 13, 2017

El mundo del fútbol al completo estamos contigo. Mucha fuerza Yeray! 💪🏼 — Iñigo Martinez (@InigoMartinez) June 13, 2017

Ánimo y fuerza una vez más, compañero. pic.twitter.com/pGOAvDoNQz — Esteban Granero (@eGranero11) June 13, 2017

No estaras solo, mucha fuerza y ánimo Yeray 💪🏻💪🏻💪🏻 — raul navas (@raulnavas32) June 13, 2017

Caerse y levantarse, caerse y volver a levantarse (¡para vencer!). Hau da gure lema. Animo ta indarra @yerayalvarez4 ! 💪🏼 https://t.co/OFliEuhKnU — Iraia Iturregi (@IraiaIturregi) June 13, 2017

Anda que empezar así el día... Mucho ánimo @yerayalvarez4 💪💪💪 https://t.co/VobuumUicg — Mikel San José (@mikelsanjo6) June 13, 2017