L'ex tecnico del Siviglia schiera l'albiceleste col 2-3-4-1. Al National Stadium finisce con un risultato tennistico: in gol Fazio, Correa, Gomez, Paredes, Alario e Di Maria.

1 condivisione 0 stelle

2 ore fa di Daniele Rocca

Due su due. Dopo la vittoria contro il Brasile nel Superclasico, Sampaoli vince la seconda partita consecutiva da quando si è seduto sulla panchina dell'Argentina. Al National Stadium di Singapore, l'Albiceleste si impone per 6-0 sulla Nazionale di casa.

Con Messi e Higuain già in vacanza, l'ex tecnico del Siviglia sperimenta un nuovo modulo: 2-3-4-1. Davanti al portiere Guzman, i soli Fazio e Mammana. Una scelta a dir poco offensiva considerando anche le caratteristiche degli altri calciatori schierati.

Sei gol per sei marcatori diversi: Fazio e Correa nel primo tempo, Gomez e Paredes prima dei due timbri nel recupero di Alario e Di Maria. Rimandato il ritorno in campo di Icardi, ancora ai box per infortunio e risparmiato da Sampaoli per il match amichevole contro Singapore.

¡Final del partido! @Argentina derrotó 6-0 a Singapur con tantos de Fazio, Correa, Gómez, Paredes, Alario y Di María #VamosArgentina 🇦🇷 pic.twitter.com/LecdPhfTeM — Selección Argentina (@Argentina) June 13, 2017

Argentina, il modulo di Sampaoli

Due, tre, quattro, uno. Sembrerebbe una formazione letta alla rovescia. Invece no, il verso è quello giusto. Sampaoli ha utilizzato solo due centrali a difesa di Guzman: Fazio della Roma e Mammana del Lione. Davanti a loro un tris di mediani: Acuña e Salvio ai lati di Biglia, per la prima volta con la fascia di capitano al braccio (per l'assenza di Messi e Mascherano).

Abbondanza sulla trequarti con Di Maria da una parte e Papu Gomez dall'altra: per il calciatore dell'Atalanta si è trattato dell'esordio con la maglia dell'Argentina. Al centro il talento cristallino di Dybala e Lanzini, a supporto dell'unica punta Correa. Nonostante le sue caratteristiche fisiche, l'esterno dell'Atletico Madrid è stato impiegato come centravanti.

La cronaca della partita

Gara a senso unico, con l'Argentina in perenne possesso di palla. Merito degli ottimi palleggiatori a disposizione di Sampaoli, ma anche della buona fase d'interdizione dei tre centrocampisti. A discapito del modulo prettamente offensivo, a sbloccare il match c'ha pensato un difensore: sul calcio d'angolo di Gomez, Fazio anticipa tutti con il destro. Raddoppio di Correa su cross basso di Dybala.

30' ¡Goooooool de @Argentina! Tras un centro de Paulo Dybala, Joaquín Correa puso el 2-0. #VamosArgentina 🇦🇷 pic.twitter.com/JLooL5ZQWl — Selección Argentina (@Argentina) June 13, 2017

Nella ripresa Gomez si toglie lo sfizio di segnare all'esordio: sinistro sul primo palo che non lascia scampo al portiere avversario. Un gol e un assist, anche l'Argentina balla la Papu Dance. A un quarto d'ora dalla fine tocca a un altro romanista esultare. Paredes parte dalla trequarti e insacca con un bellissimo destro a giro dal limite dell'area. Alario di potenza e Di Maria di tacco chiudono il set.

La soddisfazione di Sampaoli

La Selección ha messo in campo la giusta intensità, quella che il suo ct gli chiede continuamente. Lo ha fatto anche a fine partita, elogiando i suoi ragazzi per la partita disputata al National Stadium:

La squadra ha trovato un alto livello di convinzione, i ragazzi sono disposti a sacrificarsi. Questo è un buon inizio. Non abbiamo mai sofferto, siamo stati sempre nella metà campo degli avversari. La cosa più importante di oggi è stata l'intensità che abbiamo dimostrato per tutta la partita.