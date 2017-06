Confederations Cup, l’albo d’oro

Quella che si svolgerà dal 17 giugno al 2 luglio è la decima edizione del torneo premondiale Fifa. Il Brasile è la nazione più titolata, l’Italia non ha mai vinto.

2 ore fa di Alberto Casella

Prenderà il via sabato 17 giugno l’edizione numero 10 della Confederations Cup, il torneo per squadre nazionali che la Fifa organizza nell’anno che precede i Campionati del mondo e che viene disputato nella stessa nazione che ospiterà la Coppa del Mondo dodici mesi dopo.

Negli anni la formula e il regolamento hanno subito diverse modifiche. Le prime due edizioni, infatti, furono giocate nel 1992 e nel 1995 in Arabia Saudita sotto forma di torneo amichevole a inviti. Solo a partire dal 1997 la Confederations Cup passò sotto l’egida e la gestione della Fifa, diventando una competizione ufficiale con tanto di albo d'oro.

La decima edizione della Confederations Cup potrebbe anche essere l’ultima. Infatti se dovesse passare la rivoluzione proposta dal presidente della FIFA Gianni Infantino - che spinge per sostituire il Mondiale per club con un supertorneo a 16 o 24 squadre da tenersi ogni due anni in estate a partire dal 2019 - il torneo rischia di chiudere il suo albo d'oro quest'anno e di non trovare più spazio in palinsesti calcistici già in overbooking.

Il presidente della Fifa Infantino con Putin, presidente della Russia, nazione ospitante della Confederations Cup 2017 e della Coppa del Mondo 2018

Confederations Cup 2017 al via in Russia: l’albo d’oro

Il regolamento della Confederations Cup attualmente in vigore prevede la partecipazione di otto selezioni nazionali così scelte: i campioni in carica delle sei federazioni continentali – Uefa, Caf, Conmebol, Afc, Ofc e Concacaf – alle quali si aggiungono la Nazione campione mondiale in carica e quella che ospita la prossima Coppa del Mondo. All’edizione 2017 parteciperanno, dunque, Portogallo, Camerun, Cile, Australia, Nuova Zelanda e Messico, oltre ai campioni mondiali in carica della Germania e alla Russia che ospiterà i Mondiali nel 2018.

Cristiano Ronaldo parteciperà alla Confederations Cup con la maglia del Portogallo

Brasile primatista

Il Brasile, che è la squadra primatista dell'albo d'oro con ben quattro vittorie nelle precedenti nove edizioni, non potrà diventare pentacampeon in quanto il Sudamerica sarà rappresentato dal Cile, vincitore dell’ultima Copa America. L’albo d’oro della Confederations Cup vede in seconda posizione dietro ai verdeoro la Francia con due vittorie, Argentina, Danimarca e Messico con una.

L’Italia non ha mai vinto

L’Italia, che ha partecipato a due sole edizioni, non vanta una grande tradizione nel trofeo confederale Fifa: nel 2009 fu eliminata al primo turno, mentre quattro anni più tardi si classificò terza. Due curiosità: non è mai accaduto che chi ha vinto la Confederations Cup si sia poi imposto nel successivo Mondiale, mentre il titolo di capocannoniere assoluto della manifestazione è da 20 anni nelle mani di Romario che nell’edizione giocata nel 1997 in Arabia Saudita realizzò 7 gol.

Romario è il capocannoniere della Coppa con 7 reti segnate nel 1997

Confederations Cup, l’albo d’oro