Da bandiera a bandiera: Raul racconta l'emozione che ha provato all'addio tra Totti e la Roma, paragonandole ai toni diversi della sua separazione dal Real Madrid

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Paolo Cola

Sono passate oltre due settimane dal commosso omaggio che il pubblico della Roma ha rivolto a Francesco Totti, la bandiera che non voleva saperne di smettere di sventolare e che la ragion politica, invece, ha ammainato con gentile fermezza. Nonostante il retrogusto dolceamaro, le celebrazioni dedicate all’eterno capitano giallorosso hanno fatto il giro del mondo, e tra i più emozionati dalle manifestazioni d’affetto reciproco tra Totti e il suo pubblico c’è uno fatto della stessa pasta tecnica e umana: Raul Gonzalez Blanco. Così l’icona del Real Madrid ai microfoni di Marca:

L'addio di Totti è stato molto emozionante. Lui si è sempre sentito pienamente romano, ha dedicato tutta la sua vita alla Roma e club e giocatore resteranno uniti eternamente. Credo che quell'omaggio valga molto di più di qualunque trofeo. Non mi ricordo dei gol che hanno segnato o delle coppe che hanno alzato i vari Maldini, Giggs, Del Piero. Alla fine, ciò che rimane è quello che uno è stato come calciatore e come essere umano

Getty Totti dà l'addio alla sua Roma

Nel pensiero che Raul ha dedicato a Totti si legge non soltanto un'ammirata partecipazione, ma anche una punta d'invidia. Lui, che insieme al Pupone fa parte della categoria delle leggende di questo gioco, ma non di quella degli one-man club, avrebbe sognato un finale diverso della sua lunga storia con la Casa Blanca:

Andarmene dal Real Madrid non è stato facile, per me come per il club, ma quando la decisione fu presa era già estate. È andata così, più per un concatenarsi di circostanze che per mancanza di affetto da parte della società, o che per un cattivo rapporto. Certo, avrebbe potuto finire in modo migliore, ma con il tempo si è sistemata ogni cosa

Le strade di Raul e del Real Madrid si separarono nel luglio del 2010, dopo 16 anni, 741 presenze e 323 reti - un record poi superato da Cristiano Ronaldo nell'ottobre 2015. Il numero 7 si trasferì in Bundesliga, allo Schalke 04, dove restò per due stagioni, segnando 40 gol in 98 presenze e contribuendo ai successi in Coppa di Germania e Supercoppa di Germania. Poi le esperienze in Qatar e Stati Uniti e quindi il ritiro. Ma il suo cuore non ha mai smesso di battere per la camiseta blanca, e da qualche tempo è tornato a casa, in qualità di consigliere di Florentino Perez:

A trent'anni sognavo di chiudere la carriera nel Real Madrid, ma non è andata così. Ora il mio sogno è quello di restare legato al club per molto tempo. Non so se lavorerò sempre in ufficio, mi piacerebbe allenare, ma ancora non ho deciso. C'è tempo

Il suo percorso non è così dissimile da quello intrapreso da Zinedine Zidane qualche anno fa. Chissà che il Real Madrid non abbia già in casa il futuro successore del tecnico due volte campione d'Europa.