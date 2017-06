Il nostro Andrea Crugnola dà i voti ai piloti dopo il Rally Italia Sardegna.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Andrea Crugnola

Mentre il suo compagno di squadra Seb Ogier arranca e si lamenta della sua Fiesta, l'estone che già aveva sfiorato la vittoria in Portogallo cala il colpaccio nel Rally Italia Sardegna.

È stato un rally molto combattuto si dalle prime battute e come al solito gli organizzatori si sono dimostrati all'altezza della situazione. Ma andiamo ora a scoprire le pagelle dei piloti.

WRC, Rally Italia Sardegna: le pagelle

Tanak voto 10: semplicemente perfetto. Non sbaglia nulla, lavora sodo e al contrario del suo compagno di squadra fa volare la Fiesta targata M-Sport. Diventa di diritto uno dei contendenti al titolo 2017.

Ott Tänak

Latvala voto 9.5: dopo l'errore commesso in Portogallo si fa perdonare con una prestazione super e si riavvicina a Ogier in campionato.

Neuville voto 9: velocissimo come al solito ma sfortunato dato che l'impianto frenante della sua Hyundai ha accusato un problema che gli ha negato la possibilità di giocarsi la vittoria finale.

Lappi voto 9.5: strepitosa la gara del pilota finlandese che alla sua seconda gara a bordo di una WRC plus va a vincere oltre a svariate prove anche la power stage.

Ogier voto 6: dopo le continue dichiarazioni negative nei confronti della macchina, non credo che in M-sport saranno contenti, anche perché Tanak con la stessa macchina ha fatto faville.

La Ford Fiesta di Sébastien Ogier

Hanninen voto 7.5: parte fortissimo poi come al solito tocca e danneggia la macchina accumulando così ritardo. Indubbiamente la sua miglior gara sino ad ora ma con un lappi così in forma dovrà sudarsi il secondo sedile per il prossimo anno.

Ostberg voto 7: la sua gara è a due volti, la prima parte ottima mentre la seconda dove sbaglia la scelta di gomme e fora. La velocità non gli manca, vedremo se riuscirà a concretizzarla con un buon risultato prima di fine anno.

Mikkelsen voto 6.5: anche se il suo weekend non è uno dei migliori, il norvegese svolge il compitino che Citroen gli affida, cioè quello di portare la macchina al traguardo e fare km di esperienza. In Polonia sarà di nuovo a bordo di una C3 WRC.

Sordo voto 8: se non avesse avuto tutti i problemi tecnici patiti durante l'arco del weekend di gara avrebbe potuto giocarsi la vittoria, veloce ma sfortunato.

Daniel Sordo al volante della Hyundai i20 WRC

Breen voto 5: danneggia il cambio della sua vettura durante la prima tappa ed è costretto al ritiro. Come dichiara lui deve cercare di trovare più consistenza e fare meno errori.

Evans voto 4.5: esce di strada nella seconda tappa e dovendo pulire la strada nella seconda e nella terza patisce molto. Peccato perché dopo la gara in Argentina sembrava profit per poter vincere.

Paddon voto 5: sembrava pronto a bissare il successo in terra sarda del 2015 ma sul più bello ha toccato e rovinato tutto. La cosa positiva è che il vecchio Hayden sta tornando.

Meeke voto 2: dopo l'ennesima scocca piegata Yves Matton, boss di Citroen, decide di lasciarlo a casa nel rally di Polonia. Che servirà di lezione? Staremo a vedere.

Stiamo assistendo quest'anno ad uno dei campionati del mondo più belli degli ultimi vent'anni e la classica piloti e costruttori lo sta dimostrando. Speriamo vivamente che continuerà così fino a fine anno.