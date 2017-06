Luvo Manyonga, Mariya Lasitskene e Sifan Hassan hanno dato spettacolo con prestazioni super al meeting Fanny Blankers Koen Games di Hengelo, tappa olandese del circuito IAAF World Challenge.

Dal Golden Gala Pietro Mennea ai Fanny Blankers Koen Games, l’atletica ha ricordato due leggende del passato come il campione olimpico dei 200 metri di Mosca 1980 e la Flying Dutchwoman, l’olandese volante che alle Olimpiadi di Londra 1948 vinse quattro ori olimpici sui 100m, 200m, 80 ostacoli e staffetta 4x100.

Salto in lungo maschile: Il vice campione olimpico del salto in lungo maschile Luvo Manyonga ha confermato di essere in eccellenti condizioni di forma realizzando 8.60m al primo tentativo e 8.62m alla sesta prova. Negli altri tentativi validi ha ottenuto anche 8.40m e 8.46m. E’ la prima volta dal 2009 che un saltatore in lungo ha realizzato due salti oltre gli 8.60m nella stessa competizione.

Manyonga ha già superato la barriera degli 8.60 per la quarta gara consecutiva in questa stagione. Ha stabilito due volte il record africano nel corso della stagione sudafricana con 8.62m a Pretoria e 8.65m a Potchefstroom. Nella prima gara di Diamond League a Shanghai ha vinto con 8.61m. Il record del mondo (8.95m) di Mike Powell che resiste dai Mondiali di Tokyo del 1991 potrebbe essere un obiettivo realistico per il sudafricano in questa stagione. Il Sudafrica ha fatto doppietta con il secondo posto di Rushval Samaai, che ha ottenuto un ottimo 8.34m al quinto tentativo e altre due prove oltre gli 8 metri (8.08m e 8.21m). Segue staccato di cinque centimetri il giamaicano Damar Forbes, che ha realizzato il record personale con 8.29. Oltre gli 8 metri anche lo svedese Michel Torneus, che ha stabilito il personale stagionale con 8.10m. Manyonga, Samaai e Torneus torneranno in gara settimana prossima al Bauhaus Galan di Stoccolma, tappa svedese della IAAF Diamond League.

Salto in alto femminile: Mariya Lasitskene ha migliorato di un centimetro il record personale vincendo il salto in alto femminile con 2.04m, miglior risultato al mondo dalle Olimpiadi di Londra 2012 in poi. La campionessa mondiale in carica di Pechino 2015 ha vinto agevolmente la gara alla quota di 1.94m prima di superare i 2.00m e 2.04m sempre alla prima prova. Successivamente ha tentato senza esito positivo tre prove alla quota di 2.10m, un centimetro in più rispetto ai 2.09m del record del mondo stabilito da Stefka Kostadinova ai Mondiali di Roma 1987. A dimostrazione della sua schiacciante superiorità Lasitskene ha battuto di ben 14 centimetri la tedesca Marie Laurence Jungfleisch e l’ucraina Oksana Okuneva. La campionessa olimpica Ruth Beitia e la britannica Morgan Lake si sono fermate alla quota di 1.85m.

1500 metri femminili: L’olandese di origini etiopi Sifan Hassan ha entusiasmato il pubblico di casa vincendo il secondo 1500 metri di questa stagione migliorando di sei centesimi di secondo il tempo più veloce al mondo di quest’anno stabilito tre giorni fa al Golden Gala di Roma con un eccellente 3’56”14, prestazione molto vicina al record olandese di 3’56”05 stabilito a Montecarlo nella gara del record del mondo di Genzebe Dibaba nel 2015. In questa stagione Hassan ha realizzato anche il record olandese dei 5000 metri con un ottimo 14’41”24 a Eugene, dove si è trasferita quest’anno per allenarsi con il gruppo del Nike Oregon Project. Sifan Hassan:

Non ho battuto il record olandese ma sono molto felice. La scelta di trasferirmi negli Stati Uniti si è rivelata vincente

Alle spalle della campionessa mondiale indoor di Portland 2016 tante atlete sono scese sotto il personale stagionale: l’etiope Besu Sado si è classificata seconda con 4’00”98 davanti alla keniana Winny Chebet (4’01”32), alla britannica Laura Weightman (4’01”96) e alla keniana Nelly Jepkosgei (4’02”75).

100 metri femminili: Le prestazioni di Manyonga, Hassan e Lasitskene hanno fatto quasi passare in secondo piano il successo della beniamina dei fans olandesi Dafne Schippers, che dopo il successo a Roma ha vinto un altro 100 metri sulla pista di casa in 11”08 con forte vento contrario di -1.3 m/s precedendo di otto centesimi di secondo la nigeriana Blessing Okagbare. L’Olandese Volante sarà in gara a Oslo Giovedì sera e a Losanna il 6 Luglio sui 200 metri. Dafne Schippers:

Buon risultato perché ho corso con molto vento contro e solo tre giorni fa ho corso in 10”99 a Roma

Schippers ha corso anche una frazione della staffetta 4x100 olandese, seconda classificata in 43”02 alle spalle della Germania, che ha fermato il cronometro in un ottimo 42”25.

800 metri maschili: Il terzo successo olandese di giornata è arrivato dagli 800 metri maschili dove Thijmen Kupers è sceso sotto il muro dell’1'45” con 1’44”99 precedendo il keniano Wycliffe Kinyamel (1’45”65) e il britannico Kyle Langford (1’45”91).

200 metri maschili: Lo sprinter britannico Danny Talbot ha vinto i 200 metri in 20”36 con vento contrario di -1.2 m/s una settimana dopo il successo ottenuto al meeting di Gavardo in 20”31. Talbot ha preceduto il sudafricano Anaso Jobodwana (20”52) e l’altro britannico Adam Gemili (20”54).

10000 metri: Il meeting di Hengelo fungeva da Trial etiope dei 10000 metri per i Campionati Mondiali di Londra. Nella gara maschile Abadi Hadis ha staccato il biglietto per la capitale britannica vincendo in 27’08”26 (migliore prestazione mondiale dell’anno) davanti a Jemal Mekonnen (27’09”08) e a Yenew Alamirew (27’19”86). Quinto posto per Mukhtar Edris (27’20”60), che avrà ancora la chance di ottenere il pass per Londra sui 5000 metri. Il meeting di Hengelo divenne famoso negli anni 90 e nei primi anni dei ventunesimo secolo per i record del mondo dei 5000m e dei 10000m di Haile Gebrselassie e Kenenisa Bekele. Sui 10000 metri disputati Sabato sera la vice campionessa mondiale di Pechino 2015 Gelete Burka ha fatto registrare la migliore prestazione mondiale dell’anno con 30’40”87 precedendo le altre due etiopi Senbere Teferi e Belaynesh Oljira.

3000 siepi: Prova di selezione etiope anche sui 3000 siepi maschili dove Getnet Wale si è imposto in 8’12”28 davanti a Safese Soboka (8’13”22) e a Chala Beyo (8’13”24). L’argento olimpico di Londra 2012 Sofia Assefa ha dominato i 3000 siepi femminili in 9’07”06.

1500 metri maschili: Come da tradizione il meeting olandese ha regalato ottimi risultati nelle gare di mezzofondo. Sui 1500 metri la sorpresa Alsadik Mikhou del Barhein ha fatto registrare la migliore prestazione mondiale dell’anno con un ottimo 3’31”34 precedendo il campione del mondo indoor dei 3000m di Portland 2016 Yomif Kejelcha (3’32”34) e l’ugandese Ronald Musagala (3’33”65).

Salto con l’asta femminile: Nel salto con l’asta femminile la vice campionessa olimpica Sandi Morris ha superato tutte le misure fino a 4.65m al primo tentativo prima di sbagliare tre prove a 4.71. La russa Olga Mullina ha superato la stessa misura della statunitense ma ha avuto bisogno di due tentativi per valicare l’asticella a 4.65m.

100 ostacoli femminili:La tedesca di origini polacche Pamela Duktiewicz ha confermato il suo eccellente stato di forma vincendo in 12”76 battendo la medaglia di bronzo olimpica Kristi Castlin (12”92) e l’eptatleta olandese Nadine Visser (13”00). In questa stagione Duktiewicz ha vinto il titolo tedesco indoor sui 60 ostacoli in un eccellente 7”79 prima di vincere la medaglia di bronzo agli Europei al coperto a Belgrado. All’aperto ha realizzato il miglior tempo europeo dell’anno con 12”61.

110 ostacoli maschili: Il sudafricano Antonio Alkana si è imposto sui 110 ostacoli in 13”47 con vento contrario di -1.4 m/s pochi giorni dopo aver stabilito il record africano al meeting di Praga con 13”11.

400 metri: La polacca Justina Swiety ha stabilito il record del meeting sui 400 metri femminili con 51”15. Lo sloveno Luca Janezic si è confermato tra i migliori specialisti europei dei 400 metri vincendo il giro di pista in 45”43.

Lancio del disco maschile: Il lettone Andrius Gudzius si è imposto in una bella gara di lancio del disco maschile con 66.34 (pochi giorni dopo aver realizzato l’eccellente misura di 68.18m a Stettino in Polonia) precedendo il capofila mondiale stagionale Fedrick Dacres(65.71) e lo svedese Daniel Stahl (64.44m).

Lancio del giavellotto femminile: La bielorussa Tatsiana Khaladovich, campionessa europea ad Amsterdam 2016, ha ottenuto la miglior misura di giornata nel lancio del giavellotto femminile con 63.90m precedendo la tedesca Christin Hussong (61.25m).