L'attaccante portoghese è ufficialmente un nuovo giocatore a disposizione di Montella. Potrebbe prendere la maglia numero 10, liberata dall'addio del giapponese Honda.

2 ore fa

Il Milan va di fretta. Il club rossonero sta cercando di approfittare dell'immobilismo delle principali rivali di Serie A che - chi perché ha la pancia piena, chi perché deve ancora risolvere le ultime questioni legate alla panchina - non sono si sono ancora mosse a pieno regime sul calciomercato.

Il club rossonero, che deve essere pronto prima di tutti causa playoff di Europa League, ha messo subito fieno in cascina con gli acquisti flash di Musacchio, Kessie, Ricardo Rodriguez e dell'attaccante portoghese André Silva, prelevato dal Porto per circa 38 milioni di euro più bonus.

Fassone e Mirabelli stanno procedendo a tappe forzate per consegnare a Vincenzo Montella una squadra competitiva, in grado di giocarsi subito le proprie carte già negli spareggi per l'ammissione all'Europa League, ma anche di reggere al lungo campionato di Serie A e, si spera, nel cammino della Coppa.

Milan: ufficiale l'acquisto di André Silva

Sistemate difesa, centrocampo e corsie, gli uomini mercato del Milan hanno puntato l'attacco. Acclarata l'impossibilità di arrivare, almeno in tempi brevi, alle due prime scelte della staff tecnico, Morata o Aubameyang, hanno virato su André Silva. Col Porto non si tratta, soprattutto se si ha fretta: 38 milioni sull'unghia, bonus inclusi.

André Silva ha appena segnato un gol in Nazionale contro la Lettonia su assist di Cristiano Ronaldo

Ieri André Silva si era già sottoposto ai primi accertamenti medici di Milan Lab a Milanello e stamattina alle 8 era alla clinica La Madonnina per gli approfondimenti. Il Milan va di fretta, appunto, l'annuncio ufficiale non si è fatto attendere. Ora c'è curiosità per la scelta del numero di maglia: col 9 sulle spalle di Lapadula - e poco appetibile per la "maledizione" del dopo-Inzaghi - Silva potrebbe virare sul 10 che sarà lasciato libero dal giapponese Honda, in scadenza di contratto.

"Il Milan è un sogno"

All'uscita dalla Clinica André Silva ha avuto modo di rilasciare le sue prime parole da giocatore rossonero:

Ho delle sensazioni bellissime, il Milan per me è un sogno. Spero di poter seguire il suo esempio e diventare importante per il Milan. Sono piacevolmente colpito e sorpreso da questa opportunità, conosco la storia e la grandezza del club. Il Milan è un punto d'arrivo, darò il meglio per questi colori e per vincere con questa grande maglia.

Poi su Cristiano Ronaldo:

Non ci ho ancora parlato, è il mio idolo ma è presto per fare paragoni. Io ho tanto da lavorare, voglio crescere per meritarmi le parole che ha speso per me (CR7 avrebbe detto al Milan: "Prendete un grande giocatore", ndr).

