Il fighter italiano è prontissimo per il prossimo match: le sue impressioni in esclusiva FOX Sports.

0 condivisioni 0 stelle

34 minuti fa di Giovanni Bongiorno

Abbiamo contattato Marvin Vettori per sentire dalla sua voce le impressioni sul camp che sta svolgendo in questi giorni in California, alla Kings MMA, in vista del match del 25 giugno contro il brasiliano Vitor "Lex Luthor" Miranda. "The Italian Dream" affronterà il brasiliano in quella che è una card con un main event da fuochi d'artificio: il rientrante Michael Chiesa affrontarà Kevin Lee. Il teatro è UFC Fight Night 112.

Fiducia nei propri mezzi e massima concentrazione da parte di Vettori, dell'head-coach Rafael Cordeiro e di tutti i componenti del team.

Marvin Vettori costringe Antonio Carlos jr. schiena a parete

UFC Fight Night 112, il ritorno di Marvin Vettori

FOX Sports: Come procede il camp? Ci sono novità?

Qui la preparazione va davvero alla grande. È il miglior camp che abbia avuto finora. Mi sto allenando duramente ormai da quattro mesi. Sono migliorato tantissimo e sento che sto per raggiungere la massima forma. Ho cambiato molte cose. L'attenzione che mi è stata data, sia da parte dei coach che dei miei compagni della Kings è stata fondamentale. Sono davvero contento di poterli rappresentare. Mi trovo davvero molto, molto bene., non vedo l'ora di tornare in azione e scambiare con Miranda. Lui dice d'essere uno striker, quindi sicuramente non si tirerà indietro negli scambi, ma non supererà il secondo round se deciderà di scambiare davvero con me.

Vitor Miranda, detto "Lex Luthor", durante un weigh-in

FS: Il tuo ex avversario Antonio Carlos jr., contro cui hai imbastito un bel match, ha affrontato e battuto per sottomissione Eric Spicely, ex avversario di Alessio Di Chirico, con cui ricordiamo hai avuto qualcosa da ridire. Hai visto il match? Cosa ne pensi?

Gli ho scritto subito su Twitter e gli ho detto che se vuole lunedì c'è lezione di jiu-jitsu (ride, ndr). A mio avviso ha fatto un match pietoso contro Carlos jr., pensava di poterlo affrontare sul suo terreno, quello del BJJ, ha provato a portarlo giù, ma è stato dominato. Per quanto riguarda il mio match contro Carlos jr., l'unica cosa di cui mi lamento ad oggi è la mancanza di furbizia che ho avuto allora. Con un po' di esperienza in più avrei potuto portare il match a casa. Ma è andata così, sono sicuro che ci incontreremo ancora. Lui sta scalando i ranking, è molto forte, credo farà strada. Su Spicely non ho molto da dire, ha perso ed ha perso davvero male. Devo vincere questo match e lo farò, quindi credo non ci incontreremo, ma semmai dovesse capitare, come gli ho detto, farò polpette di lui. Adesso però devo concentrarmi su Vitor Miranda. Devo iniziare una scalata che spero entro il 2019 mi porterà nel giro titolato.

Antonio Carlos jr. con un triangolo al corpo su Eric Spicely, prima di mettere a segno una rear-naked choke.

FS: Hai parlato di particolare attenzione da parte del team. Come è nata?

C'era già, ma da quando mi sono trasferito qui in pianta stabile, giustamente, il legame è diventato più stretto, e quindi l'attenzione è aumentata, così come l'aiuto che mi viene concesso. L'allenamento in questo modo è migliorato, non ho che da concentrarmi su questo.

FS: In occasione di UFC 213, il tuo compagno Fabricio Werdum, ex campione dei massimi UFC, chiuderà una trilogia aperta molti anni fa con un altro combattente esperto, nonché ex contendente al titolo: Alistair Overeem. La prima volta che si affrontarono, molto giovani entrambi, Werdum ebbe la meglio tramite kimura. Era il 2006 in Giappone, al Pride FC. La seconda volta ebbe la meglio Overeem per decisione, nei quarti di finale del torneo che avrebbe deciso il campione dei massimi in Strikeforce. Era il giugno 2011. Come vedi oggi la chiusura della trilogia fra i due?

Werdum lo vedo davvero bene. È avanti con l'età, ma si allena come uno di vent'anni. Non credo che oggi, nel periodo post USADA, l'olandese abbia le capacità e la durezza di poter tener testa a uno come Fabricio.