Tre arbitri feriti negli scontri in semifinale tra Bianchi e Azzurri: partita interrotta, ma il sindaco Dario Nardella medita la sospensione dell'evento.

15 minuti fa di Luca Guerra

Dal 1930, ogni anno nel mese di giugno in piazza Santa Croce, Firenze ospita la rievocazione del gioco diffuso in città a partire dal Cinquecento, meglio nota come Calcio Storico Fiorentino. La tradizione, però, potrebbe essere interrotta a seguito dei violenti episodi che nel weekend hanno portato alla sospensione di una delle partite inserite nel calendario della manifestazione.

Oggi il Calcio Storico Fiorentino è più di una affascinante e spettacolare manifestazione a livello mondiale: rappresenta una vera e propria rievocazione storica che anima una tradizione locale e conserva l'antico volto di Firenze. Il gioco secolare si trova ora però di fronte a un bivio: interromperlo o proseguire? La domanda è arrivata sul tavolo del sindaco di Firenze Dario Nardella dopo la seconda semifinale, giocata per decidere le due squadre che si affronteranno in finale il prossimo 24 giugno. La partita tra i “Bianchi” di Santo Spirito e gli “Azzurri” di Santa Croce è stata sospesa 20 minuti dopo il fischio d’inizio: uno degli arbitri in campo è stato spintonato e poi preso a calci da due dei componenti del team azzurro.

L’aggressione si è verificata al culmine di alcuni minuti di tensione, dovuti a reciproche scorrettezze non sanzionate. Le proteste avevano coinvolto maggiormente i componenti della formazione di Santa Croce, autori di proteste molto intense: gli arbitri hanno espulso alcuni calciatori che non hanno però abbandonato il terreno, costringendo i responsabili dell’ordine pubblico a far entrare gli agenti sul campo di gioco. Durante gli scontri un arbitro sarebbe stato colpito a un ginocchio da un forte calcio, mentre gli altri due avrebbero ricevuto dei pugni al volto. Dopo quasi mezz’ora di disordini, lo speaker ha comunicato la decisione dei giudici decretando la fine anticipata della gara.

Calcio Storico Fiorentino, troppo violento: arriva lo stop?

Una rissa che macchia il nome di una tradizione che affonda le proprie radici nel Rinascimento: di fronte 54 calcianti, 27 per squadra, che danno vita a placcaggi, prese aeree e passaggi, in una disciplina che unisce calcio, rugby e lotta libera. A vincere la partita, della durata di 50 minuti, è la squadra che riesce a depositare la palla nella rete posta nel lato corto avversario del campo rettangolare. Questa volta, però, la cronaca ha superato il racconto: dopo che nella prima semifinale i “Rossi” di Santa Maria Novella avevano vinto contro i “Verdi” di San Giovanni per 11 cacce e mezzo, nella seconda il team azzurro di Santa Croce e quello bianco di Santo Spirito si sono resi protagonisti di una condotta poco onorevole: anche il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, dove sfilano anche i calcianti delle squadre, è partito con quasi un’ora di ritardo. Circostanze stigmatizzate dal sindaco Nardella:

Sono deluso, quando si picchia l’arbitro non ci sono alibi per nessuno e finisce il gioco. Il torneo deve andare avanti, ma deve essere altrettanto chiaro che ci sono delle regole e chi le infrange in modo così odioso ed eclatante se ne assume tutte le responsabilità. Ci saranno provvedimenti disciplinari.

Toccherà ora alla commissione del Calcio Storico Fiorentino assumere le decisioni del caso: di certo, per i calcianti che hanno aggredito gli arbitri il cammino nell’edizione 2017 si ferma qui. Non è escluso lo stop al torneo, con l’annullamento della finale in programma il prossimo 24 giugno, in occasione della festività di San Giovanni Battista: già nel 2014 il sindaco Nardella annullò la finale, anche allora a causa delle scorrettezze che si verificarono nelle due semifinali.