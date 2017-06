Italia, Francia, Olanda, Portogallo: sono tante le nazionali di grande tradizione che rischiano di dover fare lo spareggio per il Mondiale 2018. Ecco come funziona.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Testa o croce? Gli spareggi spesso si rivelano un lancio di monetina. Non c’è mai una reale favorita. Può succedere di tutto, nel bene e nel male. E nella maggior parte dei casi sono partite molto delicate. Vita o morte. Sportiva, ma dagli spareggi si ottiene tutto o niente. E quando in ballo c’è la partecipazione ai Mondiali non si può scherzare.

L’Italia è una delle nazionali con maggior tradizione che rischia di dover passare per gli spareggi. Dei nove gironi europei validi per la qualificazione ai Mondiali di Russia, le migliori otto seconde verranno ammesse allo spareggio, l’ultima verrà invece eliminata direttamente. Senza neanche possibilità d’appello.

A quattro partite dalla fine dei gironi di qualificazioni il quadro è piuttosto chiaro. Germania, Polonia e Belgio sono a un passo dalla qualificazione diretta, avendo rispettivamente 5, 6 e 4 punti di vantaggio. Negli altri gironi è ancora tutto aperto. In quello dell’Italia, per esempio, gli Azzurri sono a pari merito con la Spagna. Vincendo lo scontro diretto potrebbero ancora scavalcare le Furie Rosse, al momento avanti per differenza reti (+14 noi, +18 loro).

Qualificazione Mondiali, l’Italia e le altre a rischio spareggio

Al momento allo spareggio andrebbero: Italia, Portogallo, Irlanda del Nord, Francia, Islanda, Slovacchia, Grecia e Irlanda. Delicata però la situazione della Francia, che nella prossima giornata dovrà affrontare l’Olanda: perdendo verrebbe scavalcata dagli Oranje e scivolerebbe al terzo posto. A tal proposito è giusto ricordare che le partite giocate con le ultime dei gironi non valgono nel conteggio della classifica delle seconde classificate. Il Montenegro verrebbe invece escluso in quanto peggiore fra le seconde (ha 3 punti in meno dell’Italia pur avendo giocato una partita in più, quindi da questo punto di vista stiamo tranquilli).

La nazionale italiana festeggia la vittoria sul Liechtenstein

Per il sorteggio degli spareggi verrà preso in considerazione il ranking Fifa al momento della conclusione dei gruppi di qualificazione ai Mondiali 2018. Vale a dire che l’Italia, eventualmente, sarebbe testa di serie. Eviterebbe quindi Portogallo, Francia e Irlanda. Le possibili avversarie sarebbero al momento Islanda (che ha appena battuto la Croazia), Irlanda, Grecia (che ha battuto il Belgio) e la Slovacchia di Hamsik. L’Italia partirebbe favorita, ma sarebbe comunque un lancio di monetina. Testa o croce?