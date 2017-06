La Roma dovrà scegliere a chi affidare la gloriosa 10 di Francesco Totti: un cambio della guardia, questo, che non sempre ha sortito gli effetti sperati.

2 ore fa di Paolo Cola

Già inserito da tempo nella famiglia che racchiude i più grandi numeri 10 della storia del calcio, a poche settimane dal suo addio alla Roma Francesco Totti non ha ancora deciso cosa fare della sua vita senza Roma. I giallorossi vorrebbero issare la sua bandiera deposta in tutte le loro ambasciate del pianeta, coinvolgendolo nelle faccende societarie in qualità di ministro degli Esteri. Da parte sua, er Pupone quarantenne sembra decisamente meno convinto di lasciare il calcio giocato, e tra una frase sibillina e l'altra ha lasciato aperta la porta per una ipotetica (e clamorosa) esperienza lontano dalla capitale: magari in Cina, magari in Florida dall'amico Nesta.

Quel che è certo è che la Roma, per la prima volta nell'ultimo quarto di secolo, dovrà porsi il problema di riempire tutti i vuoti lasciati dal Pupone. La questione della fascia è ormai risolta - Daniele De Rossi smetterà i panni di Capitan Futuro - così come quella della maglia numero 10 che non verrà ritirata. Un'ipotesi, quella del ritiro del numero più mistico del mondo del calcio, che è stata presa in considerazione solo per pochisecondi. In Italia, la prima squadra a ritirare una maglia fu il Milan, con Franco Baresi (1996-97), mentre il ritiro della 3 di Paolo Maldini potrebbe essere sospeso se uno dei suoi figli dovesse giocare in prima squadra.

Anche la Roma ha ritirato una maglia, la 6 di Pluto Aldair, anche se poi è tornata sui suoi passi riassegnandola nel 2013-14 a Kevin Strootman. Ma il 10 giallorosso resterà, almeno per il momento. E qualcuno dovrà pur indossarlo. Una scelta che anche altri club hanno dovuto affrontare, da ultima la Juventus con Alex Del Piero: il suo sostituto designato fu Carlos Tevez, che seppe rendere onore al suo fardello. Ma non sempre è andata via liscia, come vedremo.

I più grandi 10 della storia, quando il passaggio di consegne è andato bene

Getty Baggio lasciò la casacca numero 10 nelle fidate mani di Del Piero

Abbiamo citato Del Piero. L'indimenticato capitano bianconero ha monopolizzato la maglia numero 10 della Juventus dal 1995 al 2012, anno del suo ritiro, raccogliendola direttamente da Roberto Baggio. Un passaggio di consegne sicuramente all'altezza della prestigiosa tradizione della casacca, cosa che era accaduta qualche tempo prima anche in casa Milan con Ruud Gullit. L'olandese aveva indossato la maglia che fu di Gianni Rivera dal 1987 al 1993, anche se durante le sue (numerose) assenze ci erano passati anche diversi suoi compagni, principalmente Donadoni.

Quando passò alla Sampdoria, il Milan aveva già in casa un delfino di tutto rispetto: Dejan Savicevic. E la dinastia dei 10 rossoneri proseguì felicemente per quasi 20 anni, transitando dai vari Boban, Rui Costa, Seedorf. Discorso simile anche in casa Napoli, quando arrivò il momento di sostituire l'insostituibile, Diego Armando Maradona. Fu lo stesso Pibe de Oro a identificare il suo discendente, un ragazzo sardo che seppe poi far innamorare di sé non solo i tifosi partenopei, ma anche quelli di Parma e Chelsea: Gianfranco Zola.

Da 10 a 10: quando non è andata così bene

Getty Nel 2012 la 10 del Milan passò da Seedorf a Boateng: non esattamente la stessa cosa

Altre volte il cambio della guardia è stato più sofferto. Prendiamo l'Inter, che nel suo periodo più florido tra Herrera e Mourinho, la gestione-Trapattoni, aveva affidato lo scettro a uno dei migliori 10 del calcio moderno, Lothar Matthaus. L'addio del tedesco fu lungo e tribolato, e quando si consumò i nerazzurri si trovarono senza un erede designato. E così, per gli anni successivi, la 10 nerazzurra fu abitata da una serie di giocatori non necessariamente all'altezza: da Igor Shalimov a Benny Carbone, passando per Manicone e soprattutto Dennis Bergkamp, uno dei flop più rumorosi di quell'epoca. E così, per trovare un portatore sano di numero 10 in casa Inter bisognò aspettare uno che trequartista non era, pur essendo tutto il resto: Ronaldo il Fenomeno (1997).

Same old story anche alla Juventus del post-Platini: se nel 1987-88 la casacca più preziosa fu indossata perlopiù da Gigi De Agostini, che di mestiere faceva il terzino sinistro, il ruolo in campo di Le Roi fu ereditato dal povero Marino Magrin, per uno dei downgrade più famosi del calcio italiano. A Torino furono costretti ad aspettare il 1990, e Roberto Baggio, per vedere la 10 tornare ai fasti di un tempo (nel frattempo, c'era passato pure Zavarov). E chiudiamo con il Milan. Come detto, i rossoneri si sono goduti una lunga serie di 10 deluxe, da Gullit a Seedorf, ma il Medioevo del Diavolo, iniziato nella tragica estate del 2012, ha visto quella casacca sulle spalle non propriamente cariche di gloria di Kevin-Prince Boateng e Keisuke Honda.

Da 10 a 10: quando è andata incredibilmente bene

Getty Capisci di tifare il club giusto quando la 10 di Ronaldinho finisce sulle spalle di un giovane argentino di nome Messi

E poi ci sono quei casi rari, rarissimi, in cui il testimone viene raccolto da un fenomeno ancora più soprannaturale di quello che ha appena salutato. Il Barcellona è mes que un club per svariate ragioni, tra cui quella di aver ospitato una quantità impressionante di numeri uno globali: da Cruijff a Maradona, passando per Ronaldo, Ronaldinho e Messi. E questi ultimi due si sono letteralmente dati il cinque: quando il brasiliano lasciò la Catalogna per accettare la corte di Berlusconi, la sua maglia numero 10 finì sulle spalle della Pulce Mannara. Forse, l'unica circostanza di questo genere in cui si è passati dalle stelle ad altre stelle ancora più sfolgoranti delle prime.