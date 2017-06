Sidney Crosby ha vinto la sua terza Stanley Cup, ha quasi 30 anni, è il capitano dei Penguins e la domanda vera rimane una sola: diventerà una leggenda, o lo è già?

di Luca Capriotti

Ci sono storie che valicano i singoli sport, superano la distesa di ghiaccio dove solo chi ha spalle veramente larghe può vincere: la Stanley Cup, per chi segue l'NHL, per chi gioca, è il punto d'arrivo. Per questo l'ascesa di Sidney Crosby, The Next One, ha qualcosa da insegnare.

Sidney Crosby è il centro dei Pittsburgh Penguins, ne è il capitano, la Stanley Cup l'ha già vinta tre volte, la terza da poche ore, contro i Predators.

Sidney Crosby alza la sua terza Stanley Cup

Tutto quello che può insegnarci Crosby, capitano dei Penguins

Sidney Crosby, per chi non lo sapesse, ha solo vinto, fino ad ora, 3 Stanley Cup: ha molte cose in comune, per capirci, con Le Bron James. Ha vinto 3 campionati e due medaglie d'oro olimpiche, come LeBron James. Ma tutto questo non basta a definire cosa può insegnare Crosby. Quando ha alzato il titolo, dopo la gara -6, è stato intervistato, guardava in basso, come se tutto questo lo riguardasse sì, ma la soddisfazione reale non fosse quella dei media. Le sensazioni sono "simili allo scorso anno" (per i Penguins è la seconda Stanley Cup consecutiva), ma tutti hanno giocato in maniera incredibile, i più giovani in particolare "si sono mossi benissimo intorno a lui". Tra due mesi Crosby fa 30 anni, ed ha appena superato Mario Lemieux nel numero di campionati vinti.

Mario Lemieux, co-proprietario dei Penguins, osservato da Crosby

E Mario Lemieux per Pittsburgh è una specie di leggenda. Ha saputo creare con la città un legame duro da rompere, pur non amando particolarmente le interviste e le pubbliche apparizioni. Per intenderci, davanti alla PPG Paints Arena troneggia una statua di Lemieux (migliore di quella tributata a Cristiano Ronaldo). C'è una Fondazione che porta il suo nome, una piazza, una reparto pediatrico in ospedale. Lemieux a Pittsburgh è un semidio. Ma ora Pittsburgh ha un'altra volto, concreto: ha quasi 30 anni, si chiama Sidney Crosby. Che, tra parentesi, già da tempo ha intessuto con Pittsburgh legame di sangue, alimentando la squadra giovanile dei Penguins. Ma è ancora poco, per colui che, in questa generazione, probabilmente è il giocatore più forte di hockey che possiate aver desiderio di vedere.

Crosby è quello sotto l'immensa Stanley Cup



Cosa può insegnarci Crosby? Il più giovane giocatore ad aver segnato prima 100 punti in NHL (18 anni e 8 mesi), ad averne segnati 200 (a 19 anni e 207 giorni), il più giovane capitano ad aver alzato una Stanley Cup non è più solo "The Next One", non è più solo "Sid The Kid". Alle soglie dei 30 anni, i paragoni con Lemieux (che è co-proprietario dei Penguins, un signore distinto e cool, che nelle interviste dice "Super Amazing"), qualcuno cominciano perfino a mormorare che forse bisognerebbe trovargli un altro soprannome. Perché forse non è tanto indietro rispetto a Wayne Gretzky, "The Great One", il "Grande". Uno a cui è stato tributato il più alto onore: in tutta l'NHL, nessuno può più indossare la sua 99. Forse non è ancora il tempo, forse Crosby è troppo serio per ammetterlo, guardando a terra, subito dopo la sua terza Stanley Cup. Forse alla fine quello che conta è la devozione per i Penguins, il legame con Pittsburgh, questo è quello che Crosby può insegnare. Forse alla fine conta quello che Lemieux dice di lui, alla fine:

Semplicemente amo il suo modo di giocare, il suo modo di essere leader

E tanto basta, signore e signori, tanto basta, per The Next One.