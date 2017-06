I media hanno potuto come al solito accedere alla facility dei Warriors in vista di gara 5 e noi abbiamo dato un'occhiata da vicino a due scienziati del tiro come Curry e Durant.

2 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Simone Mazzola

My time is now. (Kevin Durant)

Parafrasando una vecchia pubblicità della Nike, riprendiamo un'importante dichiarazione di chi aspetta questo momento da tanto tempo. KD non ha mai vinto un titolo, ci è andato vicino tante volte, accarezzandolo nel 2012 con i Thunder, ma non ha mai avuto la possibilità di mettere le mani sul trofeo. Ora è lì, a un passo, e dopo il primo match point svanito con una prova fantascientifica dei Cleveland Cavaliers, si rende conto che questo dev'essere l’epilogo della storia. Quello che lo vede trionfare, raccogliere i dividendi di una stagione in cui ha avuto semplicemente il bersaglio del mondo addosso e che poteva finire solo in un modo: con la vittoria.

Sente che è il suo momento e ha legittimato questa incredibile voglia di vittoria con una serie giocata ad altissimi livelli e anche all'interno di una sciagurata gara 4 dei suoi, è stato l’unico a rispondere presente sui 48 minuti. La partita è stata talmente difficile che anche gli arbitri si sono persi in alcuni momenti di cervellotiche decisioni che non hanno influito sul risultato finale, ma hanno intaccato l’infallibilità dell’NBA. Mike Callahan si è preso tutte le colpe per una cattiva comunicazione tra la terna arbitrale e il tavolo, che avrebbe dovuto portare all'espulsione di Draymond Green per raggiunto limite di tecnici.

La prima sanzione, poi derubricata su Steve Kerr, ha gridato vendetta in quanto regolarmente refertata e a disposizione di tutti al termine dei primi 12 minuti. L’orso ballerino poi non ha mancato di aizzare la folla in campo dopo il "secondo" tecnico attirandosi ogni tipo d’insulto. Ha poi proseguito anche nel practice day confermando le sue dichiarazioni del post partita che apostrofavano i tifosi dei Cavs come non propriamente intelligentissimi:

Se l’ho detto è perché lo penso. Voi credete che io sia meno intelligente di quello che in realtà sono, ma se esce qualcosa dalla mia bocca è perché innanzitutto lo penso e poi perché ci ho ragionato sopra. (D.Green)

Di sicuro un eventuale ritorno alla Quicken Loans Arena per la gara 6 che tutti i Warriors vogliono scongiurare, avrà un impatto piuttosto forte.

NBA shooting drills

Se già rimaniamo a bocca aperta vedendo i canestri che Curry, Thompson e Durant sono in grado di produrre in una partita, probabilmente rimarremmo ammaliati da quello che sanno fare in allenamento. Il nostro amico Sergio Cerbone ha ripreso uno shooting drill della coppia Curry-Durant. La confusione, le parole dei giornalisti e una certa voglia di divertirsi non rendono l’idea delle capacità di questi due giocatori. Se già le retine della facility dei Warriors piangevano ogni fine allenamento venendo maltrattate dal duo Thompson-Curry, ora che c’è anche Durant, lo stress diventa davvero insostenibile.

I giornalisti della Bay Area hanno affermato di aver visto Curry schiaffeggiare la retina 77 volte consecutive da tre punti in allenamento. Coach Fraser che gli ha passato il pallone in questo tour della linea da tre punti, ha detto di essere stato messo in ritmo nel passaggio dai continui canestri di Steph, stimolandolo a compiere traiettorie sempre più precise per permettergli di continuare la serie.

ESPN ha anche postato la foto di una retina di questa facility, letteralmente sfibrata dai continui schiaffi ricevuti sui tiri del dynamic trio. Forse nel video che vi proponiamo penserete che anche i fuoriclasse sbagliano, ma immaginateli nel silenzio di un allenamento, con il rumore del pallone che sbatte per terra e della retina che si muove. La massima concentrazione, gli Spalding che arrivano in scanalatura e una serie di canestri infinita. Se chiudete gli occhi potete pensare a una sessione di tiro di questo tipo, senza però poter apprendere appieno quanto la visione dal vivo potrebbe segnare la vostra anima cestistica.

Se i Warriors incendiano, i Cavs gettano benzina

Si tessono le lodi dei Warriors quando si parla di spacing, tiro da tre punti e qualità dell’attacco, ma se torniamo con la mente a gara 4 vediamo una sola squadra in campo e sono i Cavs: 49 punti alla prima pausa, 86 all’intervallo e 137 finali con 24 triple su 45 tentativi. Se pensassimo a un paradiso cestistico ci troveremmo davanti queste due squadre e siamo addirittura fortunati che non dobbiamo passare a miglior vita per godercelo. Anche nell’ultimo video che vi proponiamo live dal practice day pre gara 5, vediamo due tiri in scioltezza di LeBron che finiscono in fondo alla retina che di certo rimangono lontani dalla poesia che Curry e Durant mettono nel movimento di tiro.

Due canestri non fanno testo per un giocatore NBA che si ferma a sparare almeno 200 tiri a ogni pausa di allenamento, ma già nel 2012, quando ho avuto la fortuna di presenziare alle mie prime (più probabilmente uniche) NBA Finals, già il tiro piazzato di LeBron aveva notevoli percentuali. Il destino ha voluto che la sfida con Durant fosse la stessa, ma con maglie diverse e vedere dal vivo anche KD tirare 40 minuti prima della partita è uno spettacolo che auguro a tutti gli addicted. Molto spesso ci fermiamo a quello che succede in campo in una partita o, a maggior ragione, in una finale, ma i campioni si costruiscono in palestra, quando nessuno guarda e la sfida è solo con loro stessi. Si lavora anni, carriere intere per arrivare al momento di segnare il canestro giusto per vincere un titolo. E non capita a tutti, ma forse solo a chi in quelle buie palestre ci è stato più di altri.