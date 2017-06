Giocava ad hockey, poi ha scelto il calcio. Fenomeno con il Porto, grande con il Portogallo insieme a CR7. Ecco la punta di diamante per l'attacco rossonero.

2 ore fa di Francesco Bizzarri

Il Milan non si ferma più, la rivoluzione cinese è partita col botto. A inizio giugno sono già quattro i colpi messi a segno nel calciomercato rossonero: Musacchio, Kessié, Ricardo Rodriguez e ora André Silva. Il pezzo da novanta è arrivato: 38 milioni di euro al Porto e 5 anni di contratto per il classe ’95. Ora i tifosi hanno il diritto di sognare.

Mancava un attaccante di livello. Non se la prenda Bacca, reduca da una stagione in chiaroscuro, per usare un eufemismo. Il portoghese rappresenta uno dei migliori talenti in circolazione: giovane, sponsorizzato da Cristiano Ronaldo, già esperto e con un gran fiuto del gol. Identikit perfetto per l’attacco ideato da Vincenzo Montella in vista della prossima stagione.

Che inizierà a breve: a fine luglio c'è il preliminare di Europa League. Il Milan, da 3 anni senza Europa, si ripresenta con una squadra ambiziosa. E non è finita qui. Dopo André Silva, Fassone e Mirabelli sono sempre lavoro per costruire una rosa subito vincente.

Milan, André Silva è l'attaccante del futuro

Milan, ti presento André Silva

Da bambini si fa sport per hobby, magari trascinati da qualche amico. André Silva inizia con il roller hockey. Casco, bastone e dischetto da mandare in rete. C’è di meglio per un ragazzino di 12 anni, soprattutto se il tuo vizio è sì fare gol, ma usando un pallone. Inizia la sua vita da giovane calciatore al Salgueiros. È il Porto però, con la solita attenzione ai giovani talenti, che lo strappa al club di Paranhos e inizia a svezzarlo.

Tra il 2013 e il 2016 gioca con il Porto B. Si inizia a parlare di lui, soprattutto perché segna tanto. Gioca da punta centrale, ma si muove tanto, non dà punti di riferimento. Ha tecnica, senso della posizione, fisico. Al Mondiale Under 20 del 2015 segna 4 gol in 5 partite. E alla fine dell’anno ecco l’esordio con il Porto dei grandi. I Dragoes si rendono conto che quella futura promessa vale tanto. Debutta con il Portogallo, Cristiano Ronaldo lo coccola ad ogni convocazione.

Quando mi ritirerò, la Nazionale sarà in buone mani. Qui c’è un grande attaccante che si chiama Andrè Silva.

Milan, i sorrisi tra André Silva e Cristiano Ronaldo con la maglia del Portogallo

I consigli e le belle parole di CR7 funzionano: il 10 ottobre del 2016, alla terza presenza in Nazionale, segna una tripletta in 25’ alle Far Oer. Per carità, non un avversario difficile, ma nel 6-0 dei ragazzi di Fernando Santos spicca il tris della giovane punta.

Ventuno gol in 44 partite ufficiali al suo primo anno da titolare con il Porto. André Silva è esploso definitivamente. Se ne accorgono anche in Europa: 5 reti alla sua prima esperienza in Champions League.

Una scommessa costosa

In Portogallo lo hanno identificato sempre come ‘falso diez’. In realtà è un 9 a tutti gli effetti. Il Milan cercava un giocatore così, nelle ultime ore di calciomercato si parlava tanto anche di Morata e Belotti. E invece la dirigenza rossonera ha sorpreso tutti. André Silva dovrebbe vestire la maglia numero 10. Vera, non come il suo soprannome.

Sarà il quinto giocatore portoghese a indossare questi colori. Tre sono meteore: Paulo Futre, Ricardo Ferreira e Pelé (il nome aveva confuso un po’ tutti: preso dal Genoa, poi una serie di prestiti, ceduto due anni fa al Benfica).

Uno però ha brillato, e tanto: Manuel Rui Costa. Pagato alla Fiorentina 85 miliardi di lire, in cinque anni al Milan ha vinto uno Scudetto, una Champions League, una Coppa Italia, una Supercoppa Europea e una Supercoppa Italiana. Undici gol e tanti assist.

Dalle parti di Milanello hanno puntato tutto su André Silva. Una scommessa da 38 milioni di euro che si spera presto giustifichi l'investimento.