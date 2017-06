Il portiere inglese sa di essere l'ultima scelta di Pep Guardiola, per questo motivo è fortemente intenzionato a trovarsi una sistemazione a breve.

8 ore fa di Andrea Pettinello

Mettersi in mostra con la maglia del Torino non gli è bastato. Joe Hart ha fatto ritorno a Manchester dopo l'esperienza granata, ma nonostante la grande volontà nel dimostrare il suo valore e le sue qualità al City sa benissimo di essere l'ultima scelta di Guardiola.

A confermarlo è lo stesso portiere che in una recente intervista ha reso nota la sua volontà di giocare in una squadra di medio-alto livello, consapevole che al City non c'è spazio per lui. E nel caso in cui al termine della sessione estiva di calciomercato si trovasse ancora senza sistemazione, è molto probabile che Pep Guardiola lo releghi in panchina o in tribuna per tutta la stagione.

Il legame esistente tra Joe Hart e tutto l'ambiente del Manchester City, costruitosi e rinsaldatosi nel corso dell'ultimo decennio, non sarà di certo un fattore da tenere in considerazione: avere un buon rapporto con società e tifosi non implica la certezza di essere titolari in squadra.

Calciomercato Manchester City, Joe Hart cerca una nuova squadra

Non saprei dirvi quale sia la mia reale valutazione. Il mondo del calcio è cambiato, si è popolato di veri e propri businessman e si è venuto a creare un giro d'affari non indifferente, quindi è difficile essere realisti. Non credo che il club mi spingerà ad andarmene, ma sono consapevole che se resto rischio di passare tutta la stagione tra la panchina e la tribuna.

Così Joe Hart ha commentato la sua situazione. Il calciomercato non aprirà ufficialmente prima del 1 luglio prossimo, ma il Manchester City ha già ufficializzato Ederson, giovane portiere del Benfica che andrà a sostituire Claudio Bravo nell'undici titolare.

In questo particolare momento Hart sa di mettere a serio rischio la propria carriera e il proprio futuro: un anno da terzo portiere vorrebbe dire quasi sicuramente addio alla convocazione in Nazionale per il prossimo Mondiale.

Fisicamente sto bene, quindi mi sento di poter dare il massimo. Voglio giocare al più alto livello possibile ma prima c'è bisogno dell'offerta di qualche club in modo da poter poi valutare tutte le possibili opzioni. In un paio di settimane speriamo di poter risolvere questa difficile situazione.

Il futuro è tutto nelle sue mani e in quelle del suo procuratore. Dopo le meritate vacanze, volente o nolente Hart dovrà lavorare sodo non solo sul campo ma anche all'esterno per convincere qualche club a puntare su di lui.