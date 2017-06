I Three Lions hanno interrotto un tabù che durava dal 1966. Ma chi sono i talenti più interessanti dei neo campioni del mondo? Ecco cinque nomi (più uno).

Spedire in pensione un tabù lungo 51 anni, quando ne hai venti. Chiamateli rottamatori o semplicemente campioni del mondo. Semplicemente, si fa per dire: l'Inghilterra Under 20 ha riportato a casa un trofeo internazionale che mancava ormai dal 1966. Esatto, dal primo e finora unico Mondiale vinto dai sudditi di Sua Maestà. Una maledizione che da quel momento si è abbattuta su chi, alla storia, ha consegnato il brevetto del calcio. A infrangerla ci hanno pensato loro, i figli della classe 1997.

È bastato un gol per battere in finale il Venezuela ed entrare nel cuore dei tifosi inglesi dalla porta di principale. L'impresa dei Three Lions ha lasciato sul campo anche i sogni di gloria dell'Italia, superata 3-1 in semifinale: qualche ora prima che i Leoncini conquistassero l'oro, i nostri Azzurrini si consolavano alla grande con il bronzo.

Ma chi sono i talenti più in vista della Nazionale guidata da Paul Simpson? Quali tra loro riusciranno a ritagliarsi uno spazio da protagonisti nella prossima Premier League? È la domanda che si stanno ponendo tutti al di là della Manica, come per esempio il Mirror. Ecco allora 5 stelline su cui puntare per la stagione 2017/18: a loro abbiamo voluto aggiungere una menzione speciale per un gioiellino che, pur partendo spesso dalla panchina, è riuscito a mostrare lo stesso colpi e classe assoluta.

Inghilterra Under 20, le cinque stelle da seguire

In questa mini lista troverete il Golden Ball del torneo, il Pallone d'Oro della manifestazione. Ma anche il Golden Glove: come il suo quasi omonimo Golden Globe, viene assegnato al migliore nel suo ruolo (in questo caso, il portiere). Tra la coppa, le medaglie e i trofei personali, insomma, l'Inghilterra Under 20 si ritrova a navigare nell'oro.

Anche i club di Premier però non scherzano: il Mondiale sudcoreano restituisce loro un tesoretto niente male. In particolare per questi cinque protagonisti assoluti della competizione. Con una menzione speciale per una stellina che - soprattutto contro l'Italia - ha incantato nonostante sia partita quasi sempre dalla panchina.

Dominic SOLANKE - Liverpool

Dominic Solanke è la star da copertina dell'Inghilterra Under 20 campione del mondo

È lui, il vincitore del Golden Ball. E se non ha trionfato anche nella classifica capocannonieri, è solo per "colpa" del nostro Orsolini: 5 reti l'azzurro, una in più il numero 10 nato il 14 settembre 1997. Ma se il neo juventino fa della fascia il suo parco giochi preferito, Solanke ama partire più centralmente. È una punta che più moderna non si può: fisico da ariete (186 cm) e tecnica da fantasista. Per questo, nello scacchiere di Simpson, si è trovato a meraviglia a giostrare come supporto arretrato di Calvert-Lewin. Il suo exploit mondiale ha provocato due reazioni opposte: il Liverpool esulta, il Chelsea si mangia le mani.

Già, perché il talento di origini nigeriane si è svincolato dai Blues - che non hanno creduto fino in fondo in lui - per essere accolto a braccia aperte da Jurgen Klopp. L'impatto con il calcio di grandi l'ha già superato due anni fa, quando segnò 7 reti in Eredivisie durante il prestito al Vitesse, base di sbarco di tanti gioiellini dell'academy del Chelsea. Il Liverpool è stato il più lesto di tutti e ora gongola: a vincere il Golden Ball del Mondiale U20, prima di Solanke, sono stati un certo Messi e un tale Pogba...

Dominic CALVERT-LEWIN - Everton

Dominic Calvert-Lewin ha segnato il gol decisivo nella finale contro il Venezuela

Un altro Dominic, un altro wonderkid che ci conduce per mano alla città di Liverpool. Sponda Everton, in questo caso: i Toffees hanno speso appena 1,8 milioni per strapparlo, la scorsa estate, allo Sheffield United. Seconda punta con l'identikit da falso nueve, si è già goduto 11 presenze (5 da titolare) nel passato campionato: l'Arsenal l'avversario che ha bagnato il suo esordio, l'Hull City quella che l'ha visto segnare per la prima volta in Premier.

Ah, piccolo dettaglio: è suo il gol decisivo nella finale contro il Venezuela. In quella rete ci sono tutte le sue qualità: inserimento, elevazione, conclusione. Calvert-Lewin da una parte, Solanke dall'altra: il futuro del derby del Merseyside passa soprattutto da loro.

Freddie WOODMAN - Newcastle

Freddie Woodman, numero uno dei Three Lions

Non solo miglior portiere del Mondiale, ma vero e proprio eroe della finale: se l'Inghilterra Under 20 ha alzato al cielo la coppa, gran parte del merito è stata del rigore parato al 74' sull'ex Udinese Peñaranda. A soli 20 anni, il Regno Unito se l'è già girato in lungo e in largo: un prestito all'Hartlepool di qua, un altro al Crawley Town di là, fino alla seconda metà di stagione da titolare con gli scozzesi del Kilmarnock. Seguito, in ogni suo intervento, dal Newcastle: Rafa Benitez deve decidere ora se far maturare Woodman ancora un anno in altri lidi o tenerlo con sé al St. James' Park.

Josh ONOMAH - Tottenham

Josh Onomah, trequartista tuttofare dei Leoncini di Paul Simpson

Si scrive Onomah, si legge academy del Tottenham. È nato, cresciuto e sta diventando grande lì questo centrocampista dal fisico statuario (185 cm) e dalla duttilità estrema: centrocampista centrale nel dna, può adattarsi bene anche a giocare da esterno. Non solo ha già esordito in Premier League (5 presenze quest'anno per lui), ma ha anche assaporato il gusto dolce di debuttare in Champions League (un minuto contro il Bayer Leverkusen, altri sette con il CSKA Mosca).

Una volta tornato da trionfatore in patria, potrebbe essere pronto a lasciare però la casa madre: troppa la concorrenza in mediana nella rosa degli Spurs, Pochettino vedrebbe come soluzione ottimale per lui un prestito. Magari in un'altra società di Premier, magari in Championship o, perché no, in una massima divisione estera per prendere confidenza con i gradi di titolare e tornare a casa con un'ambizione: diventare grande con la squadra della città in cui è nato.

Ademola LOOKMAN - Everton

Ademola Lookman, uno dei castigatori dell'Italia nella semifinale del Mondiale U20

Diciamo che qui in Italia non si è guadagnato grossa simpatia: è stato lui a portare in vantaggio i Three Lions al 77' della sfida contro gli Azzurrini. Risentimenti patriottici a parte, non si può che battere le mani a quest'ala mancina (ma di piede destro): con 3 gol nel Mondiale (gli altri due contro la Costarica), è stato tra i protagonisti indiscussi. E complimenti pure all'Everton, che a gennaio ha sborsato qualcosa come 8,8 milioni più bonus per convincere il Charlton: il totale sfiora i 13 milioni di euro, record massimo mai fatto registrare per un acquisto proveniente dalla Championship.

Cifre da predestinato, come dimostra anche il suo debutto nella massima serie inglese: entrato allo scadere della sfida dello scorso 15 gennaio contro il Manchester City, ha subito realizzato la rete del definitivo 4-0. Lookman è uno a cui non piace perdere tempo, insomma. La scalata verso l'esplosione definitiva, insomma, prosegue a passo inarrestabile.

Menzione speciale: Sheyi OJO - Liverpool

Sheyi Ojo, tra velocità e cross può essere letale

Perché la menzione speciale per Oluwaseyi Babajide, per tutti semplicemente Sheyi, Ojo? Perché inserirlo tra la Top 5 dei protagonisti era oggettivamente troppo: appena una presenza da titolare per lui in Corea del Sud, poi spezzoni di partita fino a un massimo di 36 minuti contro l'Italia. Ecco appunto, nel secondo tempo di quella partita, il funambolo del Liverpool ha letteralmente squarciato l'equilibrio del match. Non solo ha firmato l'assist per il 2-1 di Lookman, ma ha sfiorato il gol con due conclusioni che più diverse non si può: un sinistro violentissimo dalla distanza e un tiro a giro che ha sfiorato il palo. C'è tutto insomma nel bagaglio tecnico del gioiellino dei Reds.

Il suo percorso non è stato però finora lineare. Alcuni problemi alla schiena ne hanno condizionato fortemente l'ultima stagione, dopo che nel 2015/16 aveva esordito in Premier League: 8 presenze nella seconda metà del campionato, dopo essere rientrato dal prestito al Wolverhampton. Prima ancora, aveva già assaggiato i campi della Championship con la maglia del Wigan. Il prossimo anno potrebbe essere quello della verità: salto definitivo tra i grandi o ancora ostacoli sulla via della consacrazione. Intanto si merita la nostra menzione speciale: in coda alla Top Five dell'Inghilterra campione, c'è spazio anche per lui.