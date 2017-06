Il tecnico del Manchester City ha partecipato alla manifestazione di ieri a Barcellona per l'indipendenza catalana e ha invitato a votare per la libertà.

un'ora fa di Alberto Casella

La lotta per l'indipendenza della Catalogna dal potere centrale della Spagna ha un volto nuovo. Pep Guardiola ha rotto gli indugi ed è sceso in campo con tutta la forza del suo personaggio, partecipando alla manifestazione di ieri a Barcellona dove ha parlato davanti a decine di migliaia di attivisti.

A onor del vero l'attuale tecnico del Manchester City - che è nato nel 1971 a Santpedor, sulle alture dell'interno della regione catalana e che al Barcellona ha trascorso la maggior parte della sua carriera, prima come giocatore, poi come allenatore - si era già presentato, seppur con minor clamore, nelle liste indipendentiste alle amministrative del 2015.

Ma l'intervento alla manifestazione di ieri ha segnato un punto di non ritorno per Pep, ora più che mai volto autorevole dell'autodeterminazione catalana. Negli anni scorsi il governo della regione aveva già annunciato un referendum che fu però bloccato in extremis prima dal tribunale costituzionale spagnolo che lo aveva dichiarato illegittimo, poi dal Parlamento di Madrid.

Guardiola sul palco di Barcellona

Ma i catalani sono gente fiera, hanno deciso di non piegarsi e hanno intrapreso un braccio di ferro col governo centrale. Il leader secessionista Carles Puigdemont ha annunciato che il referendum - Volete che la Catalogna sia uno Stato indipendente sotto forma di repubblica? - si terrà il 1° ottobre e pazienza se Rajoy non gradisce.

Le parole di Guardiola hanno infiammato la folla che lo ha spesso interrotto al grido di "Votiamo" e "Libertà":

In questa ora tanto importante per la storia del nostro Paese, la sola risposta possibile è votare, non c'è nessun'altra via d'uscita. Diciotto volte abbiamo proposto di negoziare un referendum concordato ma ogni volta la risposta dello stato spagnolo è stata un no.

Guardiola, che ha messo in campo la sua immagine di icona dello sport catalano, ha letto il Manifesto per il Referendum, rivolgendo un appello a tutto il mondo:

Chiediamo alla comunità internazionale che ci aiuti. Vogliamo votare per la libertà.

Il braccio di ferro fra Catalogna e Madrid potrebbe avere conseguenze anche al di fuori della politica. La stessa Liga e tutto il mondo dello sport iberico sono in fibrillazione. C'è già chi immagina due campionati paralleli, magari con una finale fra le migliori della lega centrale e di quella catalana, con l'incognita però del gradimento di sponsor e investitori verso una Liga meno granitica e sicuramente indebolita.