Continuano le anticipazioni da parte della EA Sports. Dopo il brasiliano, ecco svelate altre 4 new entry in quelle che su FIFA 17 si chiamano Leggende.

1 ore fa di Marco Ercole

La settimana scorsa, in occasione della prima vera anticipazione ufficiale di quello che sarà il nuovo capitolo della saga calcistica della EA Sports, FIFA 18, era stata svelata al mondo del videogame l'introduzione tra le Leggende - il cui nome ora si è trasformato in Icone - di Luiz Nazario da Lima, per tutti semplicemente Ronaldo.

Al brasiliano, tra l'altro, è stata dedicata anche la copertina di una delle tre diverse edizioni del gioco, la Icon Edition, appunto, che garantirà l'aggiunta di un oggetto giocatore FUT dell'ex calciatore di Barcellona, Real Madrid, Inter e Milan, in prestito per 5 partite.

A seguire sono arrivate molte altre indiscrezioni, annunciate direttamente dalla EA Sports, prima per bocca del suo produttore associato Sam Rivera, poi nella presentazione ufficiale di FIFA 18 a Hollywood. Queste hanno riguardato più che altro il gameplay e, soprattutto, il secondo capitolo di The Journey, con Alex Hunter che si ritroverà a dover testare nuove soluzioni all'estero (forse anche in Serie A).

Ronaldo il fenomeno, sarà presente nelle nuove "Icone"

Alex Hunter e The Journey confermati su FIFA 18

Cristiano Ronaldo nel video di lancio di FIFA 18

Cristiano Ronaldo testimonial principale di FIFA 18

Cristiano Ronaldo nel video di lancio di FIFA 18 (2)

Cristiano Ronaldo nel video di lancio di FIFA 18 (3)

FIFA 18, svelate 4 nuove Icone

Insomma non era stato ancora approfondito il tema delle Icone, ed ecco che la Electronic Arts è andata a colmare il gap, rispondendo alle curiosità dei suoi appassionati e svelando altri 4 nomi che su FIFA 18 entreranno a far parte di un pacchetto già di per sé molto affascinante.

A fare compagnia a Ronaldo tra le New Entry di questa edizione, ecco dunque quattro nuovi giocatori annunciati in streaming video su Twitch, con un pubblico online di oltre 30mila utenti!

E sono nomi che hanno certamente ripagato le attese, visto che si tratta di Diego Armando Maradona, Thierry Henry, Lev Yashin e Pelé, che in realtà era già anche nelle Leggende di FIFA 17. Poco importa, si tratta di tre attaccanti e un portiere che sono entrati nella storia del calcio. Anzi, che sono delle Icone!