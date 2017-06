In un'intervista a GQ, l'erede designato di Buffon (in nazionale) ha impresso una svolta all'infinita trattativa per il rinnovo del suo contratto, annunciando di voler restare al Milan.

2 ore fa di Paolo Cola

La telenovela di questa tarda primavera 2017 sembra essere giunta al termine: Gigio Donnarumma resta al Milan. Almeno, questo è quanto ha lasciato intendere lo stesso portierone rossonero in un'intervista a GQ.

Sto cercando casa a Milano. Un appartamento grande, in cui ci sia spazio per tutti i miei cari, e siccome il centro di Milano è bellissimo è lì che lo sto cercando. Mi sento pronto. Sono sereno perché tutte le parti di questa trattativa conosc.ono la mia volontà. Con Mino ed Enzo Raiola, che fu il primo a notarmi, e con la mia famiglia formiamo una squadra. Io sono molto legato al Milan

Non è ancora, forse, la presa di posizione pubblica che si aspettavano dirigenza e tifosi rossoneri, ma ci assomiglia molto. Perché quelle pronunciate sono comunque parole inequivocabili, che lasciano poco margine a trattative sottobanco con altri club o a clausole vessatorie: Donnarumma ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con il club di via Aldo Rossi e lo farà in barba alle ultime voci che volevano il Milan piuttosto irritato dall'atteggiamento ultra-attendista del portiere e del suo agente.

Getty Raiola, l'ex pizzaiolo più potente del mondo

Come è noto, l'attuale accordo tra Donnarumma e il Milan scadrà il 30 giugno 2018, e attorno al fenomeno coi guantoni si è scatenata da mesi una sorta di asta occulta, nella quale Mino Raiola si è trovato a suo agio. Il Milan ha sempre ritenuto assolutamente prioritaria la questione del rinnovo del contratto, e dieci giorni fa, nel corso di un summit a Montecarlo, il ds Mirabelli ha presentato un'offerta (teoricamente) irrefutabile per un quinquennale a 4,5 milioni di euro all'anno.

Più che sufficienti a rendere Gigio uno dei teenager più lautamente stipendiati del pianeta, ma evidentemente non abbastanza da soddisfare lo sterminato appetito del suo manager, che spera di inserire nel nuovo contratto una clausola che consenta a Donnarumma di liberarsi per una cifra limitata (40-50 milioni di euro) in caso di mancata qualificazione alla Champions League 2018-19 da parte del Milan.

Il Diavolo, da parte sua, ha già fatto sapere che non intende essere preso per il collo e ha lanciato a mezzo stampa un ultimatum: o Donnarumma rinnova entro l'inizio del ritiro (preferibilmente prima della partenza con l'U21) o scatterà il piano B, cioè la cessione immediata. Una soluzione che in questo momento costituirebbe una sconfitta per tutti, Donnarumma compreso, tranne che per Raiola. Le dichiarazioni di Gigio, tuttavia, sembrano aver risolto l'impasse una volta per tutte. Ora non resta che attendere la definizione dell'accordo.