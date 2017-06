In assenza di offerte adeguate, il presidente del Torino punterebbe sulla creazione di una nuova emittente tematica sullo stile di quella della Liga spagnola.

1 ore fa di Marco Ercole

Per il calcio italiano è il momento delle riflessioni e della ricerca di soluzioni alternative. Dopo l'assenza di Mediaset dall'asta per acquisire i diritti televisivi del triennio 2018/2021, la Lega Serie A sta valutando come muoversi. E tra le varie opzioni, torna ancora una volta quella di creare un canale autonomo. Si tratta di una soluzione che viene proposta ciclicamente, più che altro è sempre apparso come uno spauracchio per spingere i vari concorrenti a presentare offerte più alte.

Questa volta però tutto lascia pensare che possa essere una strada concreta da percorrere, come auspicato dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e dallo stesso commissario della Lega Serie A, il presidente della FIGC Carlo Tavecchio.

Oltre a loro, anche Urbano Cairo, patron del Torino, si è mostrato favorevole allo sviluppo del canale tematico di proprietà, che permetterebbe di non badare alle offerte ritenute troppo basse da parte di Sky e Perform, senza contare quella nemmeno pervenuta da parte di Mediaset. In questo modo non si correrebbe il rischio di svalutazione dei diritti televisivi del calcio italiano lamentato da Tavecchio:

Il calcio italiano, in questo caso, la serie A, ha un suo valore, una sua dimensione che devono essere rispettate con offerte congrue. Quelle ricevute sabato non lo sono state.

Carlo Tavecchio, il presidente FIGC non vuole svalutare i diritti televisivi della Serie A

Diritti tv, l'opinione di Cairo

Il presidente del Torino Urbano Cairo, imprenditore di alto livello anche nel campo dei media (La7, Rcs, Cairo Communication), dall'alto della sua esperienza in entrambi i settori ha espresso la sua opinione ai microfoni dell'Ansa:

La Serie A non vale 600 milioni. Su alcuni pacchetti non sono arrivate buste, Sky ha offerto circa 500 milioni, nemmeno un centinaio in meno del 2015/18. Sky, che è brava a fare il suo mestiere, si è presentata e ha occupato uno spazio. Mediaset no, forse preferiva che il bando fosse posticipato per chiarire le sue strategie.

A suo giudizio, si potrebbe anche riformulare l'intero sistema di vendita dei diritti televisivi:

Abbiamo venduto per piattaforma, può darsi che il modello vada ripensato adottando la vendita per prodotto, quindi per esclusiva. Si tratta di vedere qual è il sistema migliore per massimizzare i ricavi. A ogni modo, la realtà è che il valore del calcio in Italia è superiore a quello pagato nell’ultimo triennio.

Cairo apre all'introduzione di un canale della Lega Serie A

Un canale della Lega Serie A

Cairo ha poi continuato, sposando la possibilità dell'introduzione del canale privato della Lega Serie A:

I vantaggi sarebbero notevoli perché il calcio è il motivo principale per cui ci si abbona a una pay tv. Già lo fa la Liga spagnola, con risultati eccellenti. Con questo sistema la Lega riuscirebbe a incassare più soldi, senza dimenticare che avrebbe un pricing molto competitivo, con costi di gestione più bassi di un broadcaster tradizionale.

Dal punto di vista operativo, sa già come ci si dovrebbe muovere:

Certo, dovremmo strutturarci con un centinaio di persone giuste, dovremmo fare gli editori e dotarci di nuovi dipartimenti, ma la cosa non mi spaventa. È un progetto fattibilissimo. Potremmo essere costretti ad aprire il canale della Lega e scoprire poi di aver fatto l’affare della vita. Come è successo a me quando mi misi in proprio dopo essere stato mandato via da Mondadori.

Che sia davvero l'inizio di una nuova era del calcio italiano?