L'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo deve decidere il suo futuro: "Ho ancora un contratto di due anni, è il club che deve decidere cosa fare".

2 ore fa di Marco Ercole

È in attesa, Diego Costa. Vuole sapere quale sarà il suo futuro, perché il Chelsea, proprietario del suo cartellino, gli ha già comunicato per voce (o meglio, testo) del suo manager Antonio Conte di non puntare più su di lui per la prossima stagione. L'attaccante della nazionale spagnola, autore del gol decisivo a Skopje nella partita di qualificazione ai prossimi Mondiali contro la Macedonia, non è riuscito a trovare un accordo con il Milan, che così ha virato forte su André Silva.

La sua prima scelta, non lo ha mai nascosto, è sempre stata quello di un ritorno all'Atletico Madrid, ma il blocco del mercato in entrata dei Colchoneros ha reso impraticabile il suo desiderio, almeno in questa sessione di calciomercato estiva.

In ogni caso tutto resta nelle mani del Chelsea e Diego Costa non può far altro che attendere comunicazioni ufficiali da parte del club, che vadano oltre il messaggio sullo smartphone ricevuto da Antonio Conte. L'attaccante della nazionale spagnola ha ribadito questo concetto subito dopo la partita contro la Macedonia, rispedendo ogni discorso legato al suo futuro alla società attualmente detentrice del suo cartellino:

Sono ancora legato contrattualmente al Chelsea, aspetto di sapere cosa vogliano fare con me. Non posso far altro che attendere la decisione della società. Di sicuro non resterò: la concorrenza per il posto deve essere giusta e lì non lo sarebbe, quindi devo andare via.

Sì, ma dove? Con il Milan fuori dai giochi e l'Atletico Madrid bloccato anche dal TAS di Losanna, le alternative cominciano a ridursi. E dalla rosa delle papabili, Diego Costa esclude categoricamente anche l'opzione di trasferirsi nella Chinese Super League:

Se il Chelsea decide di vendermi, cercherò la soluzione migliore. L'Atletico Madrid è tra queste e ciò non significherebbe non giocare: mi potrebbero cedere a qualche altra squadra in Spagna, in Brasile o dove vogliono. L'importante è avere continuità. Tutti sanno quanto io sia rimasto legato ai Colchoneros, a prescindere dal fatto che torni o meno. La Cina? Chiaramente l'ho scartata, devo pensare al Mondiale.

