Il numero 7 del Real Madrid potrebbe saltare la Supercoppa Europea dell'8 agosto: tutto dipenderà dal cammino del Portogallo in Russia.

un'ora fa di Luca Guerra

Anche i big del calcio mondiale hanno diritto ai loro 30 giorni di ferie annui. Vale per tutti, figurarsi per Cristiano Ronaldo: 42 reti in 46 partite stagionali con la maglia del Real Madrid e la conquista dell’accoppiata Liga-Champions League, sommate all’impegno con la Nazionale del Portogallo nella decima edizione della Confederations Cup al via in Russia il 17 giugno, potrebbero sancire per CR7 un ritorno in campo posticipato rispetto ai suoi compagni della casa blanca nella stagione 2017/2018.

Al termine di una stagione che lo ha confermato tra i simboli della storia del calcio in casa Real Madrid e che potrebbe proiettarlo verso la conquista del quinto Pallone d’Oro in carriera, Cristiano Ronaldo godrà di un mese di vacanze: periodo che scatterà al termine del suo impegno in Confederations Cup, la cui finale è fissata per il 2 luglio. Per arrivare in forma alla prima partita ufficiale della stagione, il suo allenatore Zinedine Zidane lo vorrebbe vedere allenato per almeno 10 giorni: così, se il Portogallo dovesse arrivare in fondo alla manifestazione russa, CR7 salterebbe tutto il precampionato del Real e la finale di Supercoppa Europea, in programma in Macedonia, a Skopje, l’8 agosto contro il Manchester United, ex squadra del fuoriclasse di Madeira.

Un riposo maxi, ma necessario per ricaricare le batterie in vista di una stagione nella quale Cristiano e il Real Madrid saranno chiamati a giocare e cercare di primeggiare su più fronti: secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, sarebbe stato lo stesso Zidane a chiedere ferie forzate per l'attaccante in un colloquio con il presidente madrileno Florentino Perez. L'attaccante portoghese potrebbe addirittura saltare anche la prima giornata del campionato spagnolo, prevista tra l'11 e il 12 agosto, suggellando l'esordio ufficiale nella prossima stagione in Supercoppa di Spagna contro il Barcellona.

Cristiano Ronaldo, un piano ferie per essere al top

Difficile controbattere quando ti spiegano che il tuo calciatore più decisivo ha compreso di poter essere determinante anche senza giocare tutte le partite in calendario: Cristiano Ronaldo ha capito che non è indispensabile giocare sempre per vincere tutto. Nella Liga 2016/2017 ha giocato 29 partite realizzando 25 reti e servendo 6 assist. In Champions League ha migliorato la media: 12 centri nelle 13 partite giocate, che sommate ai 6 passaggi vincenti lo hanno visto protagonista di ben 18 reti del Real. Meno minuti, più tocchi decisivi: il nuovo CR7 è anche in questo.

In attesa delle meritate vacanze, Cristiano Ronaldo non si ferma nemmeno quando si tratta di risultare determinante con la maglia del Portogallo. Una sua doppietta, firmata al 41′ e 63′, ha infatti aperto le danze nel 3-0 con cui il Portogallo si è imposto sulla Lettonia a Riga, con il neo milanista André Silva (67′) a fissare il punteggio e avvicinare A Seleção das Quinas ai Mondiali 2018.

Cristiano Ronaldo, 30 giorni di ferie al termine della Confederations Cup

La decima edizione della Confederations Cup avrà il via il 17 giugno rappresenterà un test generale in vista dei Mondiali di calcio 2018, che saranno ospitati proprio dalla Russia tra un anno. Quattro le città coinvolte: Mosca, San Pietroburgo, Sochi e Kazan. Otto le squadre ai nastri di partenza: oltre al Portogallo, detentore degli Europei 2016, la Russia (Stato ospitante), la Germania (vincitrice del Mondiale del 2014), l’Australia (vincitrice della Coppa d’Asia), il Cile (che ha vinto l’ultima Coppa America), il Messico (che ha vinto la Concacaf), la Nuova Zelanda (Coppa delle nazioni oceaniche) e il Camerun (vincitore della Coppa d’Africa). Con la FIFA che sta vagliando la possibilità di avviare una competizione alternativa, potrebbe trattarsi di un’edizione storica. Alla prova generale verso Russia 2018, il Portogallo arriverà in formazione tipo, con buone possibilità di arrivare fino in fondo: poi per Cristiano Ronaldo sarà tempo di vacanze.