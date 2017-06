Domenica si è svolto il Corazon Classic Match, partita di beneficenza tra le vecchie glorie di Real Madrid e Roma, terminata 4-0. È stato il ritorno di Ronaldo al Bernabeu.

Tanti calciatori brasiliano in campo, da Cafu a Roberto Carlos

Il Real Madrid schierato in campo

La Roma schierata in campo

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Daniele Rocca

Calcio e beneficenza. Al Santiago Bernabeu è andato in scena il Corazon Classic Match tra le leggende del Real Madrid e quelle della Roma. Da una parte gente del calibro di Roberto Carlos, Figo, Raul e Ronaldo, dall'altra Cafu, Conti, Perrotta e Boniek. Tutti ex calciatori, ma la classe è rimasta immutata.

A tenere banco il ritorno del Fenomeno al Santiago Bernabeu. I tifosi di casa hanno omaggiato Ronaldo con cori, striscioni e applausi a ogni tocco di palla. La forma fisica lascia a desiderare, non c'è dubbio, ma nella mente dei blancos rimangono le 104 realizzazioni in 177 presenze.

A proposito di bomber. Chi non ha perso il vizio del gol è il 'Moro' Morientes: doppietta per l'ex centravanti della nazionale spagnola, che ha dimostrato di essere ancora in grande spolvero. Risultato finale di 4-0, a completare le marcature Figo su punizione e il colombiano Congo.

8 Facebook Twitter Pinterest Il ritorno di Ronaldo al Santiago Bernabeu

Facebook Twitter Pinterest Raul e Scarchilli

Facebook Twitter Pinterest La Roma schierata in campo

Facebook Twitter Pinterest Il Real Madrid schierato in campo

Facebook Twitter Pinterest Bruno Conti capitano della Roma Leggende

Facebook Twitter Pinterest C'erano 70mila persone ad assistere alla partita

Facebook Twitter Pinterest Tanti calciatori brasiliano in campo, da Cafu a Roberto Carlos

Facebook Twitter Pinterest La partita si è conclusa con il risultato di 4-0

Chiudi 1 di 8

Real Madrid - Roma, il racconto della partita

A leggere la formazione titolare del Real Madrid ci viene il dubbio che possa ancora competere ad alti livelli nella Liga. Ecco perché le vecchie glorie della Roma nulla hanno potuto contro lo strapotere tecnico degli avversari: due gol per tempo, partita a senso unico per la gioia dei 70mila presenti sugli spalti del Bernabeu.

Ad aprire le marcature ci pensa Morientes: difficile stabilire se sia più bello il cross con il compasso di Roberto Carlos o il tuffo di testa dell'ex centravanti. Ma il colpo più bello della partita arriva al minuto 36: calcio di punizione per il Real Madrid. Sul pallone va lo specialista Luis Figo. Due passi e palla a giro che scavalca la barriera e si infila nel sette. Una magia del numero 10 portoghese.

Nella ripresa i blancos arrotondano il risultato: prima con Morientes, che sigla la sua doppietta personale, poi con Congo, che chiude la partita a dieci minuti dalla fine. Tra le fila della Roma l'unico a salvarsi è Cafu: il più attivo, corre ancora come se avesse vent'anni. L'incasso della giornata è stato devoluto alla fondazione Real Madrid, da sempre in prima linea quando c'è da fare beneficenza.

Il tabellino

Real Madrid Leggende - Roma Leggende 4-0

Reti: 29′, 60′ Morientes, 36′ Figo, 81′ Congo

Real Madrid (4-3-1-2): Illgner; Salgado, Julio Cesar, Sanz, Roberto Carlos; Amavisca, Karembeu, Figo; Raul; Ronaldo, Morientes. A disp.: Contreras, Pavón, Velasco, Víctor, Savio, Iván Pérez, Butragueño, Alfonso, Congo (Cambi volanti).

Roma (4-4-1-1): Konsel; Cafu, Aldair, Lima, Carboni; Cassetti, Tommasi, Conti, Perrotta; Boniek; Balbo. A disp.: Pelizzoli, Mangone, Tonetto, Scarchilli, Desideri, Maini, Cappioli, Rizzitelli (Cambi volanti).