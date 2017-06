L'egiziano si riavvicina al Liverpool: i Reds si sono decisi ad alzare l'offerta, la Roma incasserebbe 40 milioni da reinvestire subito sul calciomercato.

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Massimiliano Rincione

Il ciclo di Mohamed Salah alla Roma potrebbe essere terminato. L'attaccante egiziano, pedina fondamentale dell'ultimo biennio giallorosso, vestirà con tutta probabilità la maglia del Liverpool a partire dalla prossima stagione. Dopo una trattativa protrattasi per oltre un mese, l'ex Basilea si prepara a salutare la capitale all'apertura della sessione estiva di calciomercato. Accordo raggiunto sulla base di 40 milioni, anche se vi è ancora da chiarire quale sarà la parte fissa e quale invece quella variabile e legata ai bonus. Plusvalenza considerevole per Monchi, che riesce dunque a piazzare un calciatore il cui cartellino era stato acquistato con un esborso totale di 20,5 milioni di euro tra spese per il prestito e riscatto versato al Chelsea.

Un sorridente Mohamed Salah viene fotografato in occasione di una seduta d'allenamento del Chelsea. L'egiziano è vicino al ritorno in Premier League, sponda Liverpool.

Decisivo per la buona riuscita dell'operazione l'agente dell'ex Fiorentina, che ha lavorato a strettissimo contatto con le due dirigenze nel tentativo di mediare fino al raggiungimento di un accordo. Salah, dal canto proprio, considera il suo tempo alla Roma già concluso: troppo grande la voglia da parte dell'egiziano di confrontarsi nuovamente con la realtà inglese, soltanto accarezzata a neanche 22 anni e subito salutata in favore di un più fruttuoso approdo in Serie A. Le sirene e il richiamo della Premier League sono però stati troppo forti, con il giocatore che avrà modo di tornare in terra d'Albione già in questo calciomercato. A lui il compito di guidare la nuova batteria d'esterni del Liverpool, con Jurgen Klopp primo sponsor dell'arrivo di Salah ad Anfield.

La Roma sacrifica dunque uno dei suoi top player sull'altare del bilancio, e il nuovo tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fare i conti anche con la probabile partenza di Antonio Rudiger, più volte accostato all'Inter già agli inizi di questo calciomercato. Monchi dovrà fare i salti mortali per regalare al mister ex Sassuolo un organico all'altezza e capace di competere sui tre fronti. Qualora la partenza del centrale tedesco sfumasse, è probabile che a lasciare sia uno tra Kostas Manolas e Leandro Paredes, con quest'ultimo cercato dalla Juventus.

Calciomercato Roma: caccia al sostituto di Salah

La Roma dovrà necessariamente correre ai ripari nel breve periodo per reperire un degno sostituto di Mohamed Salah. Tanti i nomi circolati nell'ultimo periodo: da Suso al Papu Gomez, passando per Driussi e Berardi. Proprio questi ultimi due sarebbero i nomi più caldi sul calciomercato, in virtù di due correnti di pensiero circolanti in società. Di Francesco spingerebbe per avere in giallorosso Domenico Berardi, esploso alle sue dipendenze al Sassuolo. I neroverdi valutano però il cartellino del giocatore quasi 40 milioni di euro, rendendo praticamente nulli i margini di trattativa.

Decisamente più facile arrivare a Sebastian Driussi, valutato poco più di 10 milioni dal River Plate e conteso anche dall'Inter, con i nerazzurri che vorrebbero imbastire l'operazione in collaborazione con la Sampdoria. L'arrivo dell'argentino farebbe sorgere tuttavia una problematica tattica non da poco. Essendo il giocatore una punta centrale, il suo arrivo andrebbe visto più nell'ottica di un ruolo come vice-Dzeko. Insomma, il mercato dei capitolini è ancora in fase embrionale rispetto a quello delle altre concorrenti.