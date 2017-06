In queste ore arriverà l'ufficialità di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore dei giallorossi. A breve si scoprirà anche il futuro dell'ex capitano.

4 ore fa di Daniele Minuti

La settimana appena iniziata sarà molto importante per capire il futuro della prima Roma post Francesco Totti. In queste ore arriverà il comunicato che confermerà l'arrivo di Eusebio Di Francesco sulla panchina giallorossa e si scoprirà anche che ruolo avrà proprio l'ex capitano dei capitolini nella società.

Per Di Francesco manca soltanto l'ufficialità: l'allenatore, al momento in ferie, si è già liberato dal Sassuolo e aspetta soltanto che la Roma dia l'annuncio dell'accordo fra martedì e mercoledì per poter andare a Trigoria e incominciare a pianificare il calciomercato assieme alla società.

Per Totti invece ci sarà un incontro con il nuovo direttore sportivo giallorosso Monchi e il resto della dirigenza per chiarire definitivamente il ruolo che l'ex capitano della Roma andrà ad occupare nella società, col quale ha un contratto da dirigente per 6 anni, già firmato.

Calciomercato Roma, per Di Francesco manca solo l'annuncio

Di Francesco sarà il nuovo allenatore della Roma

A confermare l'arrivo di Di Francesco alla Roma sono arrivate anche le parole del direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che ha di fatto ufficializzato l'affare.

Di Francesco a breve sarà della Roma. Abbiamo incontrato la dirigenza giallorossa e per definire la cosa è questione solo di pochi giorni.

Dopo essere sbarcato a Trigoria, Di Francesco comincerà a decidere le strategie di calciomercato con la dirigenza e i primi obiettivi sono giocatori che l'ormai ex allenatore del Sassuolo conosce bene: il giovane Pellegrini, per il quale la Roma ha un diritto di riacquisto, e Domenico Berardi, che potrebbe essere il sostituto ideale di Salah, ormai sempre più vicino al Liverpool.

Totti vuole un ruolo tecnico nella dirigenza

Totti avrà un ruolo dirigenziale nella Roma

La questione Totti invece deve ancora essere chiarita: secondo la Gazzetta della Sport, l'ex numero 10 vuole incontrare la società prima di partire per le vacanze, per capire meglio quale ruolo gli sarà riservato. La sua preferenza sarebbe quella per una mansione più tecnica che dirigenziale, avendo la possibilità di poter dare le sue opinioni sulle questioni di campo e sul calciomercato. Per questo Monchi sarebbe pronto a offrirgli la carica di vicepresidente o di direttore tecnico della Roma, con l'alternativa di diventare una vera e propria spalla per il direttore sportivo.