Il nazionale portoghese sarà sostituito con il ritorno alla base del giovane Jesus Vallejo: sarà presentato ufficialmente dopo l'Europeo Under 21.

198 condivisioni 3 stelle

38 minuti fa di Marco Ercole

Il Real Madrid ha già scelto come operare nel calciomercato per sostituire Pepe, il cui contratto con le Merengues scadrà ufficialmente tra pochi giorni. La decisione della dirigenza dei Blancos è quella di non operare sul mercato. Può sembrare un controsenso, ma non lo è. Perché un difensore pronto per prendere quel posto lasciato libero già era in casa, pur avendo giocato l'ultima stagione in prestito, nell'Eintracht Francoforte finalista di Coppa di Germania contro il Borussia Dortmund.

Si tratta di Jesus Vallejo, che adesso è stato scelto come sostituto di Pepe. Era già nell'aria che il giovane nazionale dell'Under 21 spagnola, attualmente impegnata per preparare gli Europei in Polonia, potesse essere l'erede del brasiliano naturalizzato portoghese. Ora - come riporta As - è arrivata anche l'ufficialità.

D'accordo con l'allenatore Zinedine Zidane, la dirigenza del Real Madrid ha scelto di puntare sul rientro dal prestito in Bundesliga del difensore cresciuto nel settore giovanile del Real Saragozza, per completare il reparto di centrali insieme a Sergio Ramos, Nacho e Varane senza operare direttamente sul calciomercato. Una decisione maturata dopo gli enormi progressi mostrati da Vallejo in questa sua avventura con la maglia dell'Eintracht Francoforte, dove si è messo in luce come una delle sorprese del campionato.

Jesus Vallejo, la prossima stagione al Real Madrid al posto di Pepe

Calciomercato Real Madrid, Vallejo per Pepe

Un bilancio molto positivo quello nella sua prima vera stagione da titolare in prima divisione, conclusa con 27 presenze e 1 gol. Le due lesioni muscolari rimediate a partire dal mese di febbraio ne hanno rallentato leggermente la crescita, ma Jesus Vallejo è tornato in tempo per la finale di Coppa di Germania con il Borussia Dortmund e, soprattutto, gli Europei Under 21 con la Spagna, una selezione di cui è un punto cardine.

Nel corso dell'ultimo anno Vallejo è stato in contatto costante con il Real Madrid, con tanto di consigli ricevuti dallo staff tecnico delle Merengues per migliorare la sua tecnica e i movimenti difensivi. I Blancos lo considerano un prospetto dal sicuro avvenire e con ampi margini di crescita. Tra l'altro il difensore ha anche lavorato con i suoi futuri compagni nel corso della fase di riabilitazione dopo la seconda lesione muscolare della stagione.

Ha già preso confidenza, insomma. E non appena si concluderà l'Europeo Under 21, Vallejo sarà presentato ufficialmente come "nuovo acquisto" del Real Madrid della sessione estiva di calciomercato e si prenderà il posto lasciato libero da Pepe.